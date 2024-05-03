«Еще больше феерии и энергии». На НТВ запустят музыкальное шоу «ВИА Суперстар!»

Музыка их связала

Как и в «Суперстар!», каждый выпуск нового шоу будет посвящен определенной теме, например, «Свой хит» и «Любимые хиты». Неизменной останется и система оценок: огонь от жюри – это два балла, фейерверк – один, а пшик – ноль. А вот правила проекта претерпят изменения, и это весомо усиливает интригу – согласно новому регламенту, если два выпуска подряд коллектив получает наименьшее количество баллов и оказывается на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Правда, есть исключение: один раз за весь сезон члены жюри могут спасти один творческий коллектив, но их решение обязательно должно быть единогласным. Если же мнения судей расходятся, то музыканты проект покидают.

В сезоне победят те, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков. Кстати, в финале шоу музыкальные коллективы представят свои новые песни. Вести «ВИА Суперстар!» будут Вадим Такменев и Лолита, а за звание «суперстаров» будут бороться группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки», а также вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры».

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Состав жюри не изменился – это уже слаженная команда звездных судей проекта «Суперстар!». Оценивать участников по-прежнему будут Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Наташа Королева.

По словам Вадима Такменева, автора идеи и ведущего проекта, ему часто задавали вопрос, почему в проекте нет групп. «Многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции, – признается он. – И вот, к четвертому сезону мы созрели». Ведущий предупредил, что зрителям стоит ждать еще больше феерии и энергии, ведь раньше артисты на шоу выступали по одному, а теперь в некоторых группах по семь-восемь человек.

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Соведущей Вадима Такменева традиционно будет Лолита. Певица шутит: «Не знаю, почему Вадим Такменев пригласил меня быть своей соведущей в шоу «ВИА Суперстар!». Хотя нет, кокетничаю – знаю. Я старше на одиннадцать лет, по сути, я ровесница тех, кто участвует в проекте, – объяснила она. – И еще, наверное, потому что я являюсь доказательством того, что если много пашешь, то в шоу ты попадаешь в качестве ведущего или члена жюри». Конкурсантами, по мнению Лолиты, становятся те, кто что-то не доделал или просто на время прекратил заниматься шоу-бизнесом. Однако, певица отмечает: «Большой рейтинг нашего шоу говорит о том, что зритель ожидает возвращения каждого, пришедшего на проект».

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Лера Кудрявцева, комментируя первый съемочный день в качестве члена жюри шоу, отметила, что артисты выступили со своими хитами, по сути – визитными карточками, но самое интересное, уверена она, впереди, когда коллективы начнут выходить из привычных образов.

Еще один член жюри Стас Пьеха считает, что сделать «ВИА Суперстар!» с группами – это абсолютно логичное решение. «Это должно было случиться, ведь мы уже послушали огромное количество сольных артистов, но в те времена существовало очень много разных групп и ВИА», – рассказал он. По его признанию, судить коллективы для него оказалось сложнее, чем солистов. «У меня есть какие-то аргументы, чтобы убедить одного человека. Но в группе тебе отвечают сразу несколько исполнителей. <…> Но если все согласны с оценкой, то наоборот, коллектив судить приятнее: все кайфуют, а ты получаешь фидбек от большего количества людей», – сообщил Стас Пьеха.

«Многое для нас самих часто является полной неожиданностью»

«Поклонники привыкли видеть нас в жанре фолк-поп, но в «ВИА Суперстар!» мы будем исполнять песни совершенно разных стилей, – рассказала Светлана Смирнова из группы «Балаган Лимитед». – И все это благодаря замечательной команде проекта – режиссеру, музыкальным продюсерам, хореографам и другим». А Олег Аверин из ВИА «Белорусские песняры» отметил интересный формат, гибкий сценарий и интригующее содержание шоу. «Как не попробовать? <…> Выступать коллективом не легче и не сложнее, чем сольно, – признается он. – Это только кажется, что в ансамбле нагрузка делится на всех. Она у каждого такая же, как у одинокого вокалиста».

По словам Валерия Дайнеко из ВИА «Белорусские песняры», коллектив готовит для зрителей старые песни в новом звучании. «Думаю, что нам самим это даже намного интереснее будет услышать. Наши музыкальные сюрпризы многих удивят, а может даже шокируют», – интригует он.

Владимир Воленко из группы «Божья коровка» считает, что целым коллективом в шоу участвовать сложнее, чем сольно, поскольку в группе нужно уделить внимание каждому. «Да и все, что делается впервые, всегда труднее того, что уже отработано, – уверен он. – Многое для нас самих часто является полной неожиданностью, потому что до поры до времени хранится в тайне и от участников проекта. Но то, что для зрителей так же, как и для нас, приготовлено большое количество сюрпризов, это однозначно», – признался Владимир Воленко.

Виктория Блынская из ВИА «Лейся, песня!» рассказала, что в этом году коллектив отметит свое 50-летие и, конечно, по ее словам, за это время в нем сформировались определенные традиции. «Мы понимаем, что состав жюри традиционный, а традиции мы уважаем. Вообще, к критике относимся спокойно, а если в ней будут интересные и нужные подсказки, то обязательно возьмем на заметку», – подчеркнула артистка. По ее признанию, достаточно любопытно бывает услышать стороннее мнение.

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А по мнению Ольги Лаки из группы «Вирус!», критика может быть от кого угодно – в этом и есть адреналин и интрига. Она считает, что коллективам, в которых много участников, на сцене немного проще. Ведь в группе «Вирус!» на сцене двое, а солистка она одна, поэтому, по ее словам, основное внимание в любом случае сконцентрировано на ней. Ольга признается, что ее переживания во время выступлений в чем-то схожи с чувствами сольных исполнителей.

Гера из золотого состава группы «Стрелки» пообещала, что такими, как в этом проекте, их никто никогда не видел и не слышал. Для них самих это был «вау-эффект». А Кэт, еще одна солистка золотого состава этой группы, отметила, что их судит классное жюри, но критичнее остальных почему-то относятся Сергей Соседов и Стас Пьеха. «Мы в группе чувствуем постоянную поддержку друг друга, вместе нам проще», – сообщила она.

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Сергей Рогожин из группы «Форум» признается, что согласился на участие в проекте сразу, «потому что очень хотел». Музыкант рассказывает: «Того, что я делаю на проекте, я сам от себя не ожидал <…> Шоу «ВИА Суперстар!» помогает мне увидеть нового себя и открыть в себе новые возможности, о которых я, может быть, догадывался, но самостоятельно бы вряд ли вытащил наружу. Когда мы репетируем, у меня ощущение, что я слушаю какой-то другой коллектив, а я – это не я».

Новое оригинальное музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» стартует 12 мая в 20:20 на канале НТВ.

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