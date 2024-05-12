«Вы теперь мой друг на всю жизнь. Я видел, как вы стреляете». Делегация Гвинеи-Бисау посетила Чечню Гвинейские военные попросили 16-летнего сына Кадырова обучить их стрельбе

Делегация Гвинеи-Бисау во главе с президентом Умару Сисоку Эмбало завершила четырехдневное турне по России. После парада Победы и переговоров с Владимиром Путиным в Москве африканцы отправились в Казань, а затем в Грозный, где были так впечатлены навыками 16-летнего Адама Кадырова в стрельбе, что пригласили его стать преподавателем для гвинейских солдат.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Он был почетным гостем на параде Победы, провел переговоры с Владимиром Путиным, в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа.

Чечня

В Чечню Умару Сисоку Эмбало прибыл 10 мая. В аэропорту Грозного его встретил Рамзан Кадыров. В ходе визита президент Гвинеи-Бисау провел рабочую встречу с Кадыровым, посетил Российский университет спецназа (РУС), мемориальный комплекса Славы, а также принял участие в мероприятии по случаю Дня памяти и скорби в Чеченской Республике.

Во время посещения РУС представитель гвинейской делегации Аладже Дина Конте, прибывший в Чечню вместе с президентом, попросил 16-летнего сына главы региона, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратора РУС Адама Кадырова преподать урок стрельбы для гвинейских военных, а также пригласил для совместных тренировок в Гвинею-Бисау.

«Вы теперь мой друг на всю жизнь. Я бы хотел, чтобы вы были нашим преподавателем. Я видел, как вы стреляете», — обратился Аладже Дина Конте к Адаму Кадырову.

«Хочу приехать в Российский университет спецназа для переподготовки вместе с нашими военными и прошу вас быть нашим преподавателем», — добавил Конте (цитата по ЧГТРК «Грозный»).

Члены гвинейской делегации «остались под большим впечатлением от навыков владения оружием» Адама Кадырова, написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, напоследок гости из Гвинеи-Бисау заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице.

«Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты. Россия – гостеприимная страна!» — заявил Рамзан Кадыров.

До Грозного президент Гвинеи-Бисау побывал в Казани. В сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова Умару Сисоку Эмбало посетил ИТ-парк и Казанский федеральный университет.

«Взаимоотношения нашей страны с Российской Федерацией имеют определенный период развития. Я с огромным удовольствием узнал, что на следующей неделе в Казани стартует замечательное событие KazanForum, которое объединяет представителей мусульманских стран и которое способствует экономическому взаимодействию между этими странами. И я с огромным восторгом приветствую эту инициативу», — заявил Эмбало после встречи с Миннихановым (цитата по «РИА Новости»).

Президент Гвинеи-Бисау уверен, «что это прекрасное событие, которое пройдет в Казани, еще больше усилит взаимодействие и партнерское взаимоотношение между мусульманскими странами. Однозначно, наша страна, являясь мусульманской республикой, тоже будет присутствовать и примет участие в этом событии».

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз, оргкомитет возглавляет Марат Хуснуллин.

Переговоры с Путиным

9 мая президент Гвинеи-Бисау в качестве почетного гостя посетил в Москве парад Победы и вместе с Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем лидеры двух стран провели переговоры в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

По итогам переговоров Умару Сисоку Эмбало заверил, что Россия может положиться на Гвинею-Бисау как на надежного партнера, союзнический характер отношений двух стран никогда не изменится.

«Мы были хорошими союзниками и мы рассчитываем ими оставаться. Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на неизменного партнера — никогда это не изменится», — заявил лидер африканской республики.

Он подчеркнул, что народ его страны, «находясь в братских отношениях с российским», также отмечает День Победы: «И мы помним, когда маршал Жуков участвовал во взятии Берлина и безоговорочной капитуляции Германии. Мы рады этой исторической победе Советского Союза» (цитата по ТАСС).

close Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Ракетные комплексы «Ярс» во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Обращаясь к российскому президенту, лидер Гвинеи-Бисау признался, что в его делегации присутствует много высокопоставленных представителей республики, которые «очень активно» прислушиваются к словам Путина . «Есть глава генштаба и генералы — они все жили здесь какое-то время, учились здесь в академиях и других российских учебных заведениях», — пояснил Умару Сисоку Эмбало.

Президент России особо отметил связи между странами, которые «основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения». Он заявил, что развитие отношений с Африкой имеет для Москвы особое значение: «Особое внимание уделяем укреплению отношений со странами Африканского континента. Способствуем облегчению их долгового бремени». В марте 2024 года Россия списала Гвинее-Бисау большую часть долга в размере $26,1 млн, остальные $940 тыс. будут реструктуризированы. Взамен на списание долга, африканская республика обязуется потратить эти деньги на финансирование проектов социального обеспечения — в первую очередь это касается доступа к электроэнергии, а также здравоохранению и образованию. При этом российские компании получат прямой доступ к конкурсным процедурам по реализации этих проектов.

Россия готова увеличить количество квот на обучение для студентов из Гвинеи-Бисау. «Хочу отметить, что студенты из вашей страны продолжают обучение в Российской Федерации. Мы готовы увеличивать эти квоты», — сказал российский президент. Как рассказывал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, в вузах России сейчас учатся около 350 бисайцев, а всего образование в РФ получили более 5 тыс. студентов из африканской страны.

«Мне очень приятно отметить, <…> что вы приехали в Россию уже не в первый раз, уделяете особое внимание развитию двусторонних контактов», — обратился Путин к африканскому коллеге.