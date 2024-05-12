В Липецке отменили угрозу атаки дронов

Главное управление МЧС РФ по Липецкой области сообщило об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в административном центре региона. Пост с соответствующим содержанием появился в официальном Telegram-канале ведомства.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка», — говорится в заявлении.

Соответствующий режим действовал в период с 4:43 до 6:20 мск.

Ночью 12 мая жителей сразу трех регионов РФ предупредили об опасности атаки дронов. В разное время сирены сработали на территории Курской, Воронежской и Липецкой областей.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что опасность миновала. Особый режим отменили в 5:53 мск — спустя более чем пять часов с момента его ввода.

Впоследствии аналогичное заявление сделал глава Воронежской области Александр Гусев. Здесь угроза атаки БПЛА сохранялась с 1:44 до 5:55 мск.

Примерно в то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о падении дрона на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате на предприятии начался пожар, который к текущему моменту уже потушили.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области.