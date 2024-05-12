Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецке отменили угрозу атаки дронов

МЧС РФ: в Липецке отменили опасность атаки беспилотников

close
100%
Shutterstock

Главное управление МЧС РФ по Липецкой области сообщило об отмене опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в административном центре региона. Пост с соответствующим содержанием появился в официальном Telegram-канале ведомства.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка», — говорится в заявлении.

Соответствующий режим действовал в период с 4:43 до 6:20 мск.

Ночью 12 мая жителей сразу трех регионов РФ предупредили об опасности атаки дронов. В разное время сирены сработали на территории Курской, Воронежской и Липецкой областей.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что опасность миновала. Особый режим отменили в 5:53 мск — спустя более чем пять часов с момента его ввода.

Впоследствии аналогичное заявление сделал глава Воронежской области Александр Гусев. Здесь угроза атаки БПЛА сохранялась с 1:44 до 5:55 мск.

Примерно в то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о падении дрона на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате на предприятии начался пожар, который к текущему моменту уже потушили.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами