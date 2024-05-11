«Динамо» вышло на первое место в чемпионате России

Московское «Динамо» обыграло калининградскую «Балтику» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Калининграде на стадионе »Ростех Арена» и завершился со счетом 3:2. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

«Балтика» осталась на 15-м месте в чемпионате России, в активе команды 26 баллов.

До конца чемпионата «Динамо» еще сыграет с самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром», а «Балтика» сразится с «Ростовом» и московским «Локомотивом». При этом калининградский клуб также сыграет в финале Пути регионов Кубка России против столичного «Спартака».

Ранее «Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон РПЛ.