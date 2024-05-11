«Отправка военных исключена»: ЕС согласовал гарантии безопасности для Украины

Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие солдат ЕС в конфликте. При этом речь в документе идет об обязательствах, которые «не являются юридически обязательными, как двусторонние соглашения о гарантиях безопасности», которые с Украиной ранее подписали отдельные страны — члены союза.

Послы стран — членов ЕС согласовали черновик документа о предоставлении Киеву гарантий безопасности, сообщает Welt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ. В тексте говорится, что Евросоюз и государства, входящие в него, играют ключевую роль в непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ и реконструкции, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки.

Согласно документу, ЕС обязуется в случае новой военной агрессии против Киева предоставить Украине консультации в течение 24 часов. Кроме этого, союз обязуется продолжить поставки оружия, обучение военнослужащих, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании страны и в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

Прямое участие солдат ЕС в боевых действиях на стороне Украины в нынешнем конфликте исключается, подчеркивает Welt.

В документе также говорится, что размер фонда поддержки Украины в текущем году составит €5 млрд. В дальнейшем его могут увеличить в зависимости от потребностей ВСУ и возможностей стран ЕС.

Гарантии безопасности будут действовать до момента, пока Украина не станет полноправным членом Евросоюза и НАТО. ЕС хочет подписать соглашение не позднее начала июля. Документ сейчас обсуждается между Европейской службой внешних действий и украинским правительством.

Гарантии или обязательства?

О том, чтобы предоставить Киеву гарантии безопасности, 27 стран — членов ЕС договорились на саммите объединения в конце июня 2023 года. С тех пор только семь государств Евросоюза подписали с Украиной такие соглашения. Это Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

При этом в ЕС есть и страны, которые не согласны на такой шаг. Среди них Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария и Кипр, а также нейтральные Ирландия, Австрия и Мальта. Соглашения с Украиной также отказываются заключать Швейцария и Турция, которые в союз не входят.

В ходе переговоров в последние месяцы, как пишет издание, три нейтральные страны настаивали на том, чтобы Евросоюз не давал Украине гарантий безопасности, а взял на себя обязательства по ее обеспечению, так как они, с точки зрения этих государств, являются менее обязательными. В итоге, по данным Welt, в черновике документа речь идет именно об обязательствах, которые «не являются юридически обязательными, как двусторонние соглашения о гарантиях безопасности», ранее подписанные отдельными странами ЕС.

Никакого практического значения

В России считают, что никакого практического значения соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности не несет. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Если говорить кратко, то это типичное упражнение в попытке успокоить киевский режим. Европейское общество на словах показывает, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского остается в поле внимания, в поле зрения руководства Европейского союза», — отметил сенатор.

О том, что соглашения Киева и стран Запада по безопасности не несут особой силы, ранее также говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя документы, которые подписали с Украиной Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Дания, Захарова подчеркнула, что «они ничего не меняют по существу».

«Сегодня западники вновь не спешат брать на себя гарантии и связываться с обременительными обязательствами, а преследуют лишь одну цель — превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против России», — уточнила представитель российского МИД.