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Фото

Парад Победы и утки на красной дорожке: 15 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Инаугурация Владимира Путина, снегопад в Москве, звезды на балу Met Gala и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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