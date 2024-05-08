11 мая 2024, 17:39 Фото Парад Победы и утки на красной дорожке: 15 главных фото недели «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 9 мая 2024 года Люди протестуют против участия Израиля в конкурсе «Евровидение» перед вторым полуфиналом в Мальмё, Швеция, 9 мая 2024 года Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус, 10 мая 2024 года Певица Лана Дель Рей на благотворительном балу Met Gala, Нью-Йорк, 6 мая 2024 года Украинские военнослужащие переворачивают поврежденный автомобиль в Запорожье, Украина, 8 мая 2024 года Утка с утятами на красной дорожке перед встречей президента Сербии Александра Вучича и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках двухдневного государственного визита лидера Китая в Белграде, Сербия, 8 мая 2024 года Президент России Владимир Путин во время представления личного состава президентского полка после церемонии инаугурации на Соборной площади Кремля, 7 мая 2024 года Палестинцы осматривают место израильского удара по дому в Рафахе на юге сектора Газа, 7 мая 2024 года Исполнительница Bambie Thug репетирует перед гранд-финалом конкурса «Евровидение» в Мальмё, Швеция, 10 мая 2024 года Полицейские задерживают активистов во время акции протеста против расширения Tesla Gigafactory в Грюнхайде недалеко от Берлина, Германия, 10 мая 2024 года Баскетболистки «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон и Челси Грей вручают форму команды президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис в Белом доме в Вашингтоне, США, 9 мая 2024 года Рэперша Cardi B на благотворительном балу Met Gala, Нью-Йорк, 6 мая 2024 года Принц Гарри и Меган Маркл во время визита в Нигерию, 10 мая 2024 года Северное сияние в Ростове-на-Дону, которое возникло из-за сильной магнитной бури, 10 мая 2024 года Снегопад в Москве, 7 мая 2024 года Мария Шарапова, Ирина Шейк: кто пришел на Met Gala 2024 Shaman, Хирург и Стивен Сигал: кто пришел на инаугурацию Путина Авиация поднялась, несмотря на снег: как прошел парад Победы в Москве «Русская богиня»: 90 лет со дня рождения Татьяны Самойловой Инаугурация Владимира Путина, снегопад в Москве, звезды на балу Met Gala и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?