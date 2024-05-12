Задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в Мойку. Он отвечал за отдых водителей В Петербурге задержан еще один подозреваемый по делу о падении автобуса в Мойку

В Санкт-Петербурге задержан начальник автоколонны ООО «Такси», чей автобус упал в Мойку, в результате чего погибли семь человек. Задержанный отвечал в компании за режим труда и отдыха водителей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели людей в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку. Следственный комитет не называет его имени, но сообщает, что это начальник автоколонны компании «Такси», которая организовывала перевозку людей. Он отвечал за соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей.

По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса «в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха».

Задержанному грозит лишение свободы до 10 лет по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Авария произошла днем 10 мая. Водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, в результате чего автобус развернуло, он врезался в другую машину, пробил ограду и упал в воду. В салоне находилось около 20 человек, семеро из них погибли .

Водителя автобуса задержали по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК). СМИ сообщали, что это 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов. Его жена рассказала, что накануне аварии у мужа тоже была рабочая смена. В тот день он вышел на работу в пять утра, а вернулся в два часа ночи, причем уже в 7:30 ему позвонили с работы и попросили выйти на смену.

На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость.

Вместе с тем, представитель ООО «Такси» Роман Юренев заявил РБК, что водитель перед выходом на маршрут прошел необходимое медицинское освидетельствование. Он уточнил, что авария произошла «на пятом часу работы» водителя, а автобус прошел проверку 7 мая и был полностью исправен.

Ранее следователи провели обыск в «Такси». Они изъяли документацию, связанную с деятельностью перевозчика. Следствие допросило руководителей компании, диспетчера и «иных ответственных лиц».

В СК отметили, что «все обстоятельства инцидента нужно рассматривать комплексно — речь идет как о самом ДТП, так и о безопасности оказания услуг по перевозке людей». По поручению председателя СК Александра Бастрыкина Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу ходатайствовало о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого полицией.