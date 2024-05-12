В Воронежской области отменили опасность атаки дронов

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объявленную в Воронежской области, отменили спустя более чем четыре часа. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в заявлении.

Соответствующий пост был опубликован в 5:55 мск. При этом особый режим действовал с 1:44 мск.

В ночь на 12 мая сразу в трех российских регионах была объявлена угроза атаки дронов. Речь идет о Воронежской, Липецкой и Курской областях.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене особого режима на территории региона. Опасность сохранялась в период с 0:10 до 5:53 мск.

До этого глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о падении беспилотника на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По его словам, при падении дрон взорвался. В результате на площадке Волгоградского НПЗ начался пожар, который к текущему моменту уже ликвидировали. Глава региона уточнил, что во время происшествия никто не пострадал.

Ранее в Горловке Донецкой области при атаке украинских БПЛА пострадали двое мужчин.