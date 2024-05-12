В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Режим опасности атаки дронов был объявлен в области более пяти часов назад.

В ночь на 12 мая в Воронежской и Липецкой областях также была объявлена опасность атаки беспилотников.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что пожар произошел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе после падения на его территорию БПЛА. По его словам, в ночь на 12 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в регионе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.