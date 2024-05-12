Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует «прикусить язык» на фоне его риторики в адрес России, в частности о необходимости сдерживания РФ. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — подчеркнул он.

До этого Макрон заявил, что Европа не обладает достаточными средствами, чтобы защитить себя, она находится в опасности. По его словам, Европа находится в опасности в военном и геополитическом плане. Он отметил, что опасность вызвана конфликтом на Украине, одна из сторон которого «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории».

Он также отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал о сигнале Западу по Украине.