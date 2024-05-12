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В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты

FAZ: в бундестаге поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине

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Global Look Press

Несколько депутатов бундестага поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории государств НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны страны Запада могут уничтожать российские ракеты над Украиной.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — сказал он.

В качестве примера парламентарий привел действия американских, британских и французских военных при отражении атаки Ирана на Израиль в апреле.

Ряд депутатов из партий правящей «светофорной» коалиции поддержали данную идею. Так, Агнешка Брюггер от «зеленых» назвала «правильным» размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия ее западных областей. По словам ее однопартийца, главы комитета бундестага по европейской политике Антона Хофрайтера, «в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение» противовоздушной обороны украинского государства «со стороны Польши и Румынии».

До этого в бундестаге обратили внимание на письмо к канцлеру Германии Олафу Шольцу о прекращении конфликта на Украине.

Ранее в США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины.

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