«Текли трубы, искрилась проводка». В Печоре частично рухнула пятиэтажка 14 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Печоре

В городе Печора в Коми обрушилась часть пятиэтажки. По данным МЧС, она была нежилой, в момент обрушения никто не пострадал. Из дома эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. По данным Shot, жильцы неоднократно жаловались на условия в доме. Жительница Печоры Александра рассказала «Газете.Ru», что люди писали письма и просили администрацию о ремонте, но власти отвечали отписками о том, что дом неаварийный.

Пятиэтажный дом частично обрушился в Печоре, сообщил Telegram-канал «Сыктывкар №1». Эту информацию позже подтвердили в региональном управлении МЧС. В ведомстве также сообщили, что на место были направлены пожарно-спасательные подразделения.

По данным Baza, в доме располагалось общежитие. Часть, которая обрушилась, была нежилой, поэтому в момент ЧП внутри никого не было. Люди в результате обрушения не пострадали. Как рассказали в МЧС, из дома эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Для них организовали два пункта временного размещения.

При этом власти Коми сообщили об эвакуации всех жильцов общежития, где произошло обрушение, не назвав их число. Местная жительница Александра заявила «Газете.Ru», что эвакуированных было больше, чем 14 человек.

«Выбегают из общежития дети, выносят вещи, обратно забегают за этими вещами. То есть у людей истерики, горе, плачут <...> Сейчас везде пишут, что эвакуировано 14 человек. Но эвакуировано намного больше. У нас холодно, а люди выбегали из этого здания кто в шортах, кто в халатах. Просто разбегались в разные стороны. Дети ревели», — сообщила женщина.

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Печору, чтобы на месте выяснить причины ЧП.

Местная прокуратура уже начала проверку по факту обрушения части пятиэтажки. На разборе завалов работают 115 человек и 31 единица техники.

Жители давно жаловались

Telegram-канал «Сыктывкар №1» неоднократно писал о проблемах в этом доме. Зимой на стенах подъезда намерзали наледи, а весной протекала крыша. Тогда, по данным канала, жильцы также жаловались, что управляющая компания не занимается общежитием, а капитальный ремонт здания планировался только на 2042-2043 годы.

В январе 2023 году мэрия отчиталась о замене шести метров трубы коллектора горячего водоснабжения в подвале. А образование наледи, как сообщал «Сыктывкар №1», чиновники объяснили действиями вандалов. По их словам, предположительно, один из жильцов перекрыл стояк с горячей водой, из-за этого в подъезде произошла аварийная ситуация и возникло парение, после чего в морозы образовалась изморозь.

Как пишет Shot, в 2023 году после прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность этого и других общежитий.

Жительница Печоры Александра также подтвердила «Газете.Ru», что жильцы дома писали письма властям с просьбой о ремонте здания, но никакой реакции на обращения не последовало.

«Люди писали, жаловались, пытались что-то сделать, чтобы как-то этот дом восстановили. Администрация присылала отписки — не аварийный, все нормально. А там была такая дыра в стене, вы не поверите. Я не знаю, сколько времени она была. Наверное, года три или четыре эта дыра была. Никто ничего не делал», — подчеркнула женщина.

По ее словам, в общежитии также «постоянно трубы текли и искрила проводка», но администрация города на все закрывала глаза, и людей не расселяли. При этом Уйба заявил, что дом «признан аварийным».