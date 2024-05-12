На Волгоградском НПЗ после падения БПЛА возник пожар

Пожар возник на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после того, как на его территорию упал БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого в Telegram-канале приводит администрация региона.

Он заявил, что в ночь на 12 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в регионе.

«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован», — сказал чиновник.

Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

В ночь на 10 мая украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. После этого на территории предприятия произошел пожар.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.