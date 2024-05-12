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В Липецке отразили атаку украинских дронов на объекты инфраструктуры

Артамонов: украинские БПЛА пытались атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка

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Евгений Биятов/РИА Новости

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории Липецкой области утром 12 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы субъекта, украинские войска предприняли попытку нанести удары по инфраструктуре в городе Липецке. Целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) была промышленная зона, уточнил он.

«Угроза нейтрализована.<...> На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — написал Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что в результате действий украинских военных никто из местных жителей не пострадал. При этом расположенные в Липецкой области системы обнаружения и подавления все еще пребывают в состоянии готовности, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность граждан.

В конце глава региона призвал людей не выкладывать в социальных сетях фотографии и видео, на которых запечатлены последствия атак БПЛА. Как он отметил, подобные кадры могут помочь ВСУ скорректировать направление и точность будущих ударов.

Ночью 12 мая в городе Липецке была объявлена угроза атаки дронов. Особый режим действовал с 4:43 до 6:20 мск.

Ранее дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области.

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