Трамп рассказал, что сделает в первую очередь после победы на выборах президента США

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что после победы на предстоящих президентских выборах закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. Об этом пишет РИА Новости.

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию», — сказал Трамп на митинге в штате Нью-Джерси, где собрались, по оценке американской прессы, 80-100 тысяч человек.

Также политик пообещал отправить нелегалов, которых он назвал «союзниками» президента США Джо Байдена, «домой — туда, где им самое место».

По словам республиканца, после его возвращения в Белый дом в США начнется «самая масштабная в американской истории операции по депортации».

8 мая генерал ВВС США в отставке Блейн Холт заявил, что неконтролируемый поток мигрантов при бездействии официального Вашингтона приведет к проникновению в страну террористов.

2 мая Трамп заявил, что из-за политики Байдена по приему беженцев Соединенным Штатам грозит нападение, аналогичное тому, что произошло в Израиле 7 октября прошлого года. Бывший американский лидер предупредил граждан США, что их города и деревни будут принимать множество людей из Газы, Йемена и других мест. Он добавил, что нынешний глава Белого дома виноват в отсутствии жесткого контроля границы с Мексикой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в растрате средств на размещение нелегалов.