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В Совфеде назвали условие для переговоров России с Украиной

Сенатор Чижов: РФ готова к переговорам с Киевом, но только по целям СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского является фактически призывом к капитуляции России, Москва готова к переговорам с Киевом по урегулированию конфликта, однако диалог должен выстраиваться о реализации целей специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

«Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс. Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией», – подчеркнул он.

Вместе с тем сенатор выразил серьезные сомнения в том, что действующие власти Украины будут готовы к переговорам о выполнении Россией целей СВО.

До этого советник главы офиса украинского лидера Владимира Михаил Подоляк заявил, что Киев на саммите в Швейцарии по Украине намерен добиться окончательного принятия так называемой «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, увеличить количества государств, которые поддерживают эту формулу, а также определить возвращение Украины к соблюдению международного права.

Ранее Лавров оценил возможность начала переговоров РФ, Украины и Запада.

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