Звезды первого НТВ – где они сейчас?

Телекомпания НТВ была создана 14 июля 1993 года журналистами Олегом Добродеевым, Игорем Малашенко и Евгением Киселевым (признан в РФ иностранным агентом) при финансовой поддержке бизнесмена Владимира Гусинского. Однако официально днем рождения НТВ считается 10 октября 1993 года — именно в этот день в Санкт-Петербурге в эфир вышла первая произведенная телекомпанией программа «Итоги». С 17 января 1994 года канал вещает в Москве.

За годы существования НТВ его программная структура, информационная политика и руководство неоднократно менялись. В 2001 году во время смены собственника телеканала многие ведущие журналисты НТВ ушли в другие СМИ в качестве протеста, но позднее некоторые из них вернулись. Что стало с первыми звездами «старого НТВ» — в фотогалерее «Газеты.Ru».