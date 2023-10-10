10 октября 2023, 17:33
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Звезды первого НТВ – где они сейчас?
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Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом) в 1995 и в 2022 году
Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом) работал на НТВ с октября 1993-го по апрель 2001 года. Он, в частности, вел на телеканале авторскую информационно-аналитическую программу «Итоги», удостоенную премии «ТЭФИ» (1996). В 1993-1997 годах был вице-президентом ТОО «Телекомпания НТВ», а в 2000-2001 гг. являлся гендиректором телекомпании. На НТВ также вел шоу «Герой дня» и «Глас народа».
В 2001 году Киселев покинул телеканал из-за смены руководства и нежелания работать «под контролем государства». Затем он был директором и главредом ряда российских телеканалов и СМИ, вел передачи на радио «Эхо Москвы», телеканале RTVi и других платформах, а также писал многочисленные публикации в различные СМИ, включая «Газету.Ru». В 2009 году Киселев переехал на Украину, где до 2016 года работал на канале «Интер». Он также сотрудничал с украинскими каналами «NewsOne», «Прямой», радиостанцией «Радио НВ» и польским «Белсатом». В 2020-2022 годах являлся ведущим телеканала «Украина 24». Ведет свой YouTube-канал «Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом)».
Леонид Парфенов в 1995 и в 2022 году
В октябре 1993 года Леонид Парфенов пришел на НТВ, где решил перезапустить созданную в 1990-м авторскую передачу «Намедни» в формате «еженедельной информационной программы неполитических новостей». Он надевал на съемку розовые рубашки, выходил в эфир небритым и называл свой формат «инфотейнмент» — новости через развлечение. В 1994 году за авторский проект «НТВ — Новогоднее ТелеВидение» получил первую премию ТЭФИ — всего у Парфенова их пять. Также он вел программы «Герой дня», «Намедни. Наша эра», «Страна и мир» и другие, занимал пост главного продюсера НТВ и входил в совет директоров телекомпании.
В январе 2003 года в эфире программы «Намедни» вышел сатирический сюжет о докторе медицинских наук Николае Сенкевиче, который стал новым гендиректором НТВ. После этого передача не выходила в эфир до мая. В 2004 году на фоне череды других разногласий с руководством НТВ Парфенов покинул телеканал.
Впоследствии Парфенов занялся съемкой документальных фильмов для Первого канала и своего YouTube, работал главредом журнала «Русский Newsweek», выпустил внушительную книгу-альбом «Намедни. Наша эра», вел программу «Парфенов и Познер» на «Дожде» и другие передачи на различных каналах. Сейчас он активно ведет свой YouTube-канал «Parfenon» (1,2 млн подписчиков), где выпускает шоу под обновленным названием «#НМДНИ» и новостные выпуски. После начала СВО покинул Россию.
Юлия Бордовских в 1995 и в 2023 году
В 1994 году Парфенов и спортивный комментатор Анна Дмитриева пригласили выпускницу журфака МГУ и баскетболистку Юлию Бордовских работать на НТВ. После месяца работы в передаче Парфенова журналистка перешла в службу спортивных программ телеканала. Вела спортивные новости в передаче «Сегодня», программу «Дистанция 60», работала на телеканале «НТВ-Плюс Спорт». Освещала Чемпионат мира по футболу во Франции, работала на Олимпийских играх 1998 и 2000 годов. В 2001 году Бордовских временно покинула НТВ, в 2002-м вернулась. Помимо спортивных передач, она работала ведущей программы «Страна и мир» и «Сегодня утром», ток-шоу «Короткие встречи» и «Для тебя».
В 2010 году журналистка стала пресс-атташе компании Bosco Sport, затем — главредом журнала Boscomagazine и директором по развитию клиники Premier Medica. В 2017 году переехала в США, где занималась производством продуктов из суперфудов и училась на health-тренера, а в 2021-м вернулась в Москву и дала интервью Ксении Собчак. Кроме того, Бордовских написала две книги — «Фитнес с удовольствием» (2004) и «Фитнес для двоих» (2006).
Алексей Пивоваров (признан в РФ иностранным агентом) в 2006 и в 2022 году
Телеведущий Алексей Пивоваров (признан в РФ иностранным агентом) работал на НТВ в 1993-2013 годах. Он был корреспондентом в программе Парфенова «Намедни. Неполитические новости», вел передачи «Сегодня», «Герой дня» и «Итоги». В 2001 году покинул НТВ в знак протеста против смены руководства, но вскоре вернулся. Помимо информационных программ, вел передачу об авиации «Авиаторы» и шоу «Капитал.ру» о самых богатых людях России.
В 2013 году Пивоваров ушел с НТВ, объяснив свое решение тем, что добился там достаточно высоких результатов и хочет развиваться в других направлениях. В 2013-2016 гг. работал продюсером и менеджером в холдинге «СТС Медиа», а в 2016-2020-х — главредом и генпродюсером RTVI, вел телепроект «Парк» на «Первом канале». В 2019-м основал своей YouTube-проект «Редакция» (3,9 млн подписчиков) с новостным и документальным контентом. В июне 2022 года был признан в России СМИ-иноагентом.
Андрей Норкин в 1996 и в 2019 году
В 1996 году Андрей Норкин начал работу в телекомпании НТВ, где до апреля 2001 года был ведущим информационной программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня». Затем временно покинул телеканал и работал на ТНТ, СТС, «Пятом канале», ОТР, «России-24» и «Царьград ТВ», являлся главредом «Эхо-ТВ» и гендиректором московского представительства RTVi. С 2016-го вел на НТВ «Место встречи», «Список Норкина» и «Итоги дня».
В 2020 году супруга и коллега Норкина Юлия скоропостижно скончалась в возрасте 53 лет. В 2021 году журналист женился снова. Сейчас он продолжает вести на НТВ «Место встречи» в паре с Иваном Трушкиным и гастролирует по России с юмористической программой «Другой формат».
Вадим Такменев в 2005 и в 2022 году
В 1996 году Вадим Такменев начал работать в Сибирском бюро НТВ, в 1997-м возглавил Южно-Российское бюро телекомпании в Ростове-на-Дону, а в августе 2000-го был переведен на работу в Москву, где вел телепрограммы «Сегодня» и «Итоги». В 2001-м с другими коллегами покинул телеканал, в 2003-м вернулся на НТВ, где работает по сей день. Был корреспондентом в программе «Намедни», автором документального цикла «Новейшая история». Работал над шоу «Страна и мир», «Профессия — репортер», «Главный герой», «Итоги дня», «Ты — супер!», «Суперстар! Возвращение» и другими, снимал документальные фильмы.
С 2010 года по настоящее время ведет на НТВ информационно-аналитическую программу «Центральное телевидение». Для этой передачи брал интервью у Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2023 году внесен в санкционный список Украины.
Михаил Осокин в 1995 и в 2012 году
Журналист и кандидат исторических наук Михаил Осокин работал на НТВ со дня основания телеканала — вел вечерние выпуски программы «Сегодня». В 2001-м ушел на ТНТ и другие каналы, в 2003-м вернулся на НТВ.
В апреле 2006 года из-за разногласий с руководством Осокин вновь покинул НТВ и начал работать в информационной программе «Сейчас» на RTVi и стал заместителем главреда телеканала «по оперативному руководству новостей». Затем вел новости на РЕН ТВ, авторскую программу «Что случилось? с Михаилом Осокиным», колонку на портале «Сноб». В 2016-2018 годах был колумнистом в «Собеседнике», а в октябре 2017-го стал колумнистом в журнале Story.
Владимир Чернышев в 2012 и в 2022 году
Ведущий Владимир Чернышев с перерывом работал штатным обозревателем НТВ – в 1996-2001-х и 2002-2017 годах. На НТВ вел передачи «Сегодня», «Итоги дня» и шоу-интервью «Без купюр», а также снимал сюжеты для программ своих коллег («Намедни», «Страна и мир», «Итоги дня» и другие).
Автор и ведущий документального цикла «Сталин с нами», документальных спецпроектов «Революция. LIVE» и «Октябрь. LIVE», документальных фильмов «СССР. Крах империи», «Эффект Домино. Февральская революция в судьбе России», «Белый дом, черный дым» и многих других. В 2007 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а в 2018-м — орденом Дружбы. В настоящий момент продолжает вести новостную программу «Сегодня» на НТВ.
Вадим Глускер в 2012 и в 2019 году
Первый период работы Вадима Глускера на НТВ, как и у многих его коллег, продлился с 1993 по 2001 год. Он освещал политическую жизнь России, думские выборы и предвыборную кампанию Бориса Ельцина, рассказывал о крушении финансовых пирамид и инвестиционных фондов.
В 2003-м Глускер вернулся на НТВ как директор-обозреватель французского корпункта канала. Снял ряд документальных фильмов в цикле «НТВ-видение: Мировая закулиса» и других. В 2015-2022 годах являлся директором-обозревателем представительства НТВ в ЕС. Последний выпуск «Центрального телевидения» с Глускером вышел спустя два дня после начала СВО – вскоре он уволился с телеканала.
Марианна Максимовская в 1999 и в 2023 году
В 1993 году Марианна Максимовская начала работать корреспондентом в информационных программах «Сегодня» и «Итоги» на НТВ. Затем поочередно с Андреем Норкиным вела передачу «Герой дня». В 2001 году после смены собственника телекомпании и ухода с НТВ Максимовская вела программу «Сегодня на ТНТ».
В 2003 году создала авторскую аналитическую передачу «Неделя с Марианной Максимовской» на РЕН ТВ, которая выходила до 2014 года. В 2012, 2013 и 2014 годах участвовала в «Разговорах с Дмитрием Медведевым» как заместитель главреда РЕН ТВ. В 2014 году Максимовская покинула телеканал в связи с истечением срока контракта и через год стала вице-президентом коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и партнеры», а через три года заняла пост президента. С 2016-го является вице-президентом холдинга «Новаком».
Телекомпания НТВ была создана 14 июля 1993 года журналистами Олегом Добродеевым, Игорем Малашенко и Евгением Киселевым (признан в РФ иностранным агентом) при финансовой поддержке бизнесмена Владимира Гусинского. Однако официально днем рождения НТВ считается 10 октября 1993 года — именно в этот день в Санкт-Петербурге в эфир вышла первая произведенная телекомпанией программа «Итоги». С 17 января 1994 года канал вещает в Москве.
За годы существования НТВ его программная структура, информационная политика и руководство неоднократно менялись. В 2001 году во время смены собственника телеканала многие ведущие журналисты НТВ ушли в другие СМИ в качестве протеста, но позднее некоторые из них вернулись. Что стало с первыми звездами «старого НТВ» — в фотогалерее «Газеты.Ru».