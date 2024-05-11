В Грузии прошел самый многочисленный митинг против законопроекта об иностранных агентах

В столице Грузии завершился митинг против законопроекта об иностранных агентах, который стал самой массовой акцией протеста за последний месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В субботу вечером в Тбилиси граждане собрались в трех местах (площадь Первой республики, площадь Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев) и начали массовое шествие в сторону площади Европы. Демонстрация, собравшая несколько тысяч человек, была приурочена ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь, который начался через несколько часов после начала шествия. Участники митинга начали расходиться, а организаторы пригласили людей выйти на улицы в воскресенье.

Вечером 12 мая митингующие намерены прийти к зданию парламента в Тбилиси и всю ночь простоять там, чтобы утром встретить депутатов, которые в понедельник соберутся на третье комитетское слушание по рассмотрению законопроекта об иностранных агентах.

Поводом для продолжающихся уже не первый месяц массовых протестов стал спорный с точки зрения оппозиции и части грузинских граждан закон об иноагентах, который при поддержке исполнительной власти собирается принять республиканский парламент.

Ранее в МВД Грузии заявили, что оппозиция платила участникам протестного митинга за беспорядки.