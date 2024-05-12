Нынешним регионам Украины после их освобождения от «гнета киевского режима» будет необходимо сформировать новые элиты и временные региональные правительства. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

»(На Украине) предстоит сформировать новые региональные элиты, исполнительные институты, своего рода региональные временные правительства, которые будут готовы взять на себя власть в украинских регионах после их освобождения», — сказал он.

Он также заявил о важности денацификации украинских регионов.

В феврале глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что опасения западных стран о возможном переходе представителей киевской элиты на сторону РФ подтверждаются реальными случаями таких действий.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведев заявил, что «распад Украины» может произойти двумя путями. В первом случае может произойти медленная эрозия украинской государственности. Во втором — произойдет моментальный коллапс одновременно с аннигиляцией всех признаков государственности.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.