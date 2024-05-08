Вспышка слева: почему Западу стоит бояться протестов из-за Палестины

На Западе три недели бушуют студенческие протесты из-за конфликта в секторе Газа. Протестная волна, начавшаяся как локальная акция левых активистов в Колумбийском университете Нью-Йорка, быстро распространилась по всем США, а затем перекинулась и на Европу.

Масштабы происходящего впечатляют. Только в США демонстрации затронули 150 университетов и колледжей. Свыше 10 университетов протестуют в Великобритании. Акции также проходят в Германии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Дании и Финляндии.

Единого списка требований у демонстрантов нет. Но суть везде одна: они требуют прекратить огонь в секторе Газа и хотят, чтобы университеты разорвали сотрудничество с Израилем. Некоторые учебные заведения пошли на компромисс. В других не обошлось без насилия: пропалестинские студенты захватывали здания университетских кампусов и начинали задирать студентов-евреев, а затем полиция жестко разгоняла их. В США число задержанных уже перевалило за 2 тыс. человек, в Европе счет идет на сотни.

Впрочем, недовольные студенты — это лишь одна часть проблемы, с которой столкнулись Америка и Европа.

Ведь есть еще и влиятельные мусульманские диаспоры, которые тоже возмущены политикой западных элит по отношению к Израилю и Палестине. На них обращают меньше внимания, а зря. За последние 20 лет размеры диаспор увеличились в разы, и если раньше голос мусульман был не особо заметным, то война в секторе Газа пробудила их политическое самосознание и сделала «исламскую партию» заметным фактором в местной политике.

Западные элиты отказываются прогибаться под ростом пропалестинских настроений. Джо Байден решил лишний раз не комментировать происходящее. Он лишь заявил, что волнения не повлияют на его позицию по Израилю, и выступил против чрезмерного применения силы к студентам, оставив, однако, полиции право не церемониться с нарушителями.

Британский премьер Риши Сунак, напротив, открыто поддержал подавление протестов и вызвал на ковер представителей университетов, чтобы те ужесточили политику по отношению к симпатизирующим палестинцам студентам. Произраильскую позицию заняла и главная оппозиционная партия Британии — лейбористы.

Впрочем, уход политиков в отказ пока играет против них самих. Молчание Байдена привело к тому, что теперь его критикуют со всех сторон. Республиканцы считают его ответ слишком мягким, сторонники демократов — наоборот, слишком жестким. Тем временем на праймериз Демпартии избиратели стали массово отворачиваться от президента США, призывая голосовать «против всех».

Протестное голосование получило большую популярность в наиболее «исламизированных» штатах. В Миннесоте «против всех» проголосовали 20% сторонников демократов. В Нью-Йорке, где нет такой графы, 11% избирателей оставили бюллетени пустыми. В Мичигане протестно проголосовали свыше 13% избирателей. А это, между прочим, один из колеблющихся штатов, который способен решить исход президентских выборов.

Добавим в уравнение до смешного малый разрыв между Джо Байденом и Дональдом Трампом на грядущих президентских выборах (не превышает 1,5-2%). И получается, что при прочих равных пропалестинское движение мусульман и левых студентов может стоить Байдену второго срока.

Похожая ситуация складывается и в Великобритании, где недавно прошли местные выборы. На рейтинги правящей Консервативной партии Риши Сунака протесты не повлияли — она и так дискредитировала себя всем, чем только можно, поэтому тотальный разгром был обеспечен ей при любом раскладе (так оно и получилось). А вот лейбористам, которые, скорее всего, возглавят следующее правительство, пропалестинские настроения заметно подпортили результат.

Просадка была особенно заметна в округах со значительной долей мусульманского населения (больше 20%). Там результат главной оппозиционной партии Британии упал на 21% по сравнению с 2021 годом. В 12 округах их кандидатов обошли политики, которые поддерживали Палестину. Причем кое-где избиратели отдавали предпочтение уж совсем одиозным людям.

Одним из таких стал Мотин Али — член партии «Зеленых», который избрался в городской совет Лидса. Али построил избирательную кампанию на открытом антисемитизме: он обвинял Израиль в белом расизме и накануне голосования оскорбил местного раввина, назвав того «своего рода животным». Возможно, его история так и осталась бы незаметной, но на радостях от победы Мотин Али развернул в штабе флаг Палестины и прокричал на камеру «Аллах Акбар». Теперь скандал вокруг него и других новоизбранных пропалестинских депутатов бушует по всей Британии.

Однако «исламская партия» не намерена останавливаться: она уже направила лидеру лейбористов Киру Стармеру ультиматум из 18 пунктов, угрожая «опрокинуть» еще больше его соратников, если тот не изменит позицию по Израилю.

Теперь в Лейбористской партии ищут способ, как восстановить поддержку мусульман без радикальных шагов. Но, как и в случае с Байденом, стратегия «золотой середины» выглядит заведомо проигрышной. Давление на них будет нарастать в любом случае, и политики продолжат терять голоса. Спасти их может разве что окончание войны в Газе. Но на это рассчитывать пока не приходится.

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