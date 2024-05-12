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Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Вице-канцлер Швейцарии Симонацци скончался в 55 лет во время похода в горы

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Shutterstock

Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы. Об этом сообщается на правительственном портале.

Согласно сообщению, политик любил отдыхать в горах. В пятницу, 10 мая, он потерял сознание во время похода и умер. Симонацци ушел из жизни в возрасте 55 лет.

У него остались супруга и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили соболезнования в связи со смертью политика.

В ноябре 2008 года Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета. С 1 января 2009 года он присутствовал на заседаниях швейцарского кабмина, вел протоколы и занимался связями.

17 марта стало известно, что украинский политик, бывший руководитель Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль умер на 74-м году жизни после тяжелой болезни.

До этого сообщалось о смерти третьего президента Намибии Хаге Готфрида Гейнгоба.

Ранее скончался старший сын генерала Шарля де Голля.

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