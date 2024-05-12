Пятилетний мальчик напоролся на нож, торчавший из посудомоечной машины

В подмосковном Лыткарино из квартиры с ножевым ранением госпитализирован пятилетний ребенок. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел вечером 10 мая, пятилетний мальчик играл на кухне и напоролся на нож, торчавший из посудомоечной машины. Пострадавшего госпитализировали, его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

Происшествие расценили как несчастный случай. Где в момент опасных игр ребенка находились родители — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Солнечногорской больнице спасли 74-летнего пенсионера, мужчина напоролся грудью на нож, когда собирал грибы. Пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение с ножевым ранением в области грудной клетки. Пострадавший сумел рассказать врачам, что рану получил из-за собственной неосторожности, он пошел в лес за грибами, вооружившись большим кухонным ножом, во время «тихой охоты» споткнулся о торчащий корень дерева и напоролся на острое лезвие.

Ранее одноклассник ранил сверстника сувенирным ножом во время урока.