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Минобороны России сообщило об уничтожении шести БПЛА над тремя российскими регионами

МО: за ночь уничтожено 6 БПЛА над Брянской, Волгоградской и Липецкой областями

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За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, два беспилотных летательных аппарата в Липецкой области и один БПЛА над территорией Волгоградской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Кроме того, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты над Белгородской областью.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

11 мая Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 46 украинских беспилотников.

До этого Минобороны России сообщило, что группировки войск ВС России уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса ВСУ Patriot на боевой позиции.

Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Украине высокоточных ракет.

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