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Трамп высмеял Байдена за неспособность найти выход со сцены

Трамп похвалил Секретную службу США за помощь Байдену при уходе со сцены

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AP

Бывший американский президент Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы США за то, что они не дают действующему главе государства Джо Байдену теряться на сцене. Об этом пишет ТАСС.

В субботу, 11 мая, экс-хозяин Белого дома выступил перед сторонниками в городе Уайлдвуд. Населенный пункт расположен в штате Нью-Джерси.

На мероприятии политик раскритиковал Байдена, напомнив собравшимся о его неспособности «связать двух слов». Также он обратил внимание, что нынешний президент США не всегда может найти лестницу и самостоятельно уйти со сцены.

«Он заканчивает свою речь, которая обычно длится полторы минуты <…>, и не знает, куда идти. Но у нас есть замечательные люди из Секретной службы», — сказал Трамп.

По его словам, агенты всегда помогают американскому лидеру покинуть сцену.

Кроме того, в ходе выступления бывший президент США предсказал стране «большую беду» в случае переизбрания Байдена. Он обвинил своего политического соперника в некомпетентности и коррумпированности, усомнившись в способности государства выдержать еще четыре года его правления.

Ранее Трамп потребовал от Байдена провести с ним предвыборные дебаты.

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