Трамп высмеял Байдена за неспособность найти выход со сцены

Бывший американский президент Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы США за то, что они не дают действующему главе государства Джо Байдену теряться на сцене. Об этом пишет ТАСС.

В субботу, 11 мая, экс-хозяин Белого дома выступил перед сторонниками в городе Уайлдвуд. Населенный пункт расположен в штате Нью-Джерси.

На мероприятии политик раскритиковал Байдена, напомнив собравшимся о его неспособности «связать двух слов». Также он обратил внимание, что нынешний президент США не всегда может найти лестницу и самостоятельно уйти со сцены.

«Он заканчивает свою речь, которая обычно длится полторы минуты <…>, и не знает, куда идти. Но у нас есть замечательные люди из Секретной службы», — сказал Трамп.

По его словам, агенты всегда помогают американскому лидеру покинуть сцену.

Кроме того, в ходе выступления бывший президент США предсказал стране «большую беду» в случае переизбрания Байдена. Он обвинил своего политического соперника в некомпетентности и коррумпированности, усомнившись в способности государства выдержать еще четыре года его правления.

Ранее Трамп потребовал от Байдена провести с ним предвыборные дебаты.