В Тверской области шестилетняя девочка госпитализирована после нападения алабая

В Нелидово Тверской области собака породы алабай напала на шестилетнего ребенка, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 11 мая во дворах домов по улице Пржевальского, безнадзорный алабай набросился на ребенка. Шестилетняя девочка с многочисленными рваными ранами госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту нападения животного проверку проводит региональная прокуратура. Устанавливается владелец пса, выясняются обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае ребенок подвергся нападению стаи собак во дворах жилых домов. Девочка школьного возраста шла по двору в жилом массиве, когда на нее напали собаки. Ребенок пытался отбиться от агрессивных псов, но стая повалила школьницу на землю и начала раздирать на ней верхнюю одежду. Крики девочки услышал случайный прохожий, мужчина сумел отогнать животных.

Ранее в Сургуте собака без намордника набросилась на ребенка и искусала его.