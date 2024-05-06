Как бетонщик из Брянска оказался на «обложке» Esquire

Какая-то невероятная, немыслимая история произошла с жителем Брянска Евгением. Жил себе человек просто и скромно, работал на стройке и вдруг проснулся знаменитым. В одночасье его фото появилось на обложках Time и Esquire. Строго говоря, лицом этих достопочтенных изданий мужчина стал посредством фотошопа. Но ведь случилось это не из-за его собственного каприза: славу герой обрел благодаря народному негодованию и, страшно сказать, неистовой борьбе за справедливость. И в этой истории удивительно все.

Нет, начало истории ужасно банальное. Фото героя появилось в интернете, потому что он зарегистрировался в дейтинговом приложении. Хотел человек найти личное счастье, но снискал недовольство одной слишком уж привередливой дамы. Говорю же, обычная история. Мы выбираем, нас выбирают, кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то — нет. Вредной гражданке, впрочем, кандидат не глянулся настолько, что она решила разделить свое негодование с широкой общественностью и запостила фото мужчины на своей страничке в X. А широкая общественность начала защищать Евгения, «разместив» его фото на обложках журналов и написав множество комментариев в его поддержку.

Тут важно сделать небольшое, но важное, замечание. Жанр, в котором выступила женщина, безусловно, низкий и подлый, и его не должно существовать вовсе.

Но будем честны, практика выкладывания скриншотов из приложений для знакомств довольно распространена. Существуют отдельные сообщества в соцсетях, где высмеиваются чужие анкеты. Есть и специальные «базы данных», куда пользователи стихийно вносят особо подозрительных завсегдатаев дейтинговых сервисов. Очень уж многие, увы, не дружат с этикой.

Тут можно долго причитать о временах и нравах, но, пожалуй, проще всего было бы решить проблему чисто технически. Например, уже появились приложения, в которых пользователей за попытку сделать скриншот просто отправляют в вечный бан. Можно и не банить, а настроить работу так, чтобы снимок с экрана сделать было невозможно, это не бином Ньютона.

Но пора бы перейти к удивительному. Нет, оно не в том, что тысячи случаев хейта по скриншотам остаются незамеченными, а одно фото вдруг завирусилось. Это обычная лотерея. Никаких закономерностей тут нет, просто случайность. Поразительно то, что нам всем этот инцидент, всплывший на поверхность, открыл.

Если вы думаете, что история про мораль, про попытки расшевелить что-нибудь «в гордом сердце девы хладной», про общественную, прости господи, дискуссию и катарсис в финале, вы думаете так напрасно. Бесстыдницу, конечно, отчитали. Да что там отчитали, изваляли в грязи — в гневе многие наши люди настолько свирепы, что за один косой взгляд способны оступившегося психологически уничтожить. Но куда страшнее продолжение.

Потому что после наказания обидчика началась канонизация жертвы. В лучших традициях культа простого человека.

Культ простого человека — это феномен, конечно, необыкновенный. Ведь основан он вовсе не на утверждении, что все люди, независимо от своего положения, обладают одинаковыми правами и свободами, не на концепции утопического равенства даже — он строится на принижении других, иерархически занимающих более высокое положение, на какой-то дикой идее компенсации.

Ведь как стали вести себя защитники несчастного Евгения из Брянска? Вместо того, чтобы громко провозгласить, что он важен и нужен обществу именно на своем месте, что без таких, как он, и дома не построятся, и вода не побежит по трубам, и ток по проводам, что он может быть надежным мужем и отцом или просто другом, что, зарегистрировавшись на сайте знакомств, он, в конце концов, никого не обидел и не дал повода над собой глумиться, герою внезапно стали прочить то Голливуд, то попадание в списки Forbes.

Портрет жителя Брянска украсил самодельные постеры с фильмами про Джеймса Бонда, а на фото Евгения стали пририсовывать премиальные авто и пачки денег. И все с посылом, что не надо, дескать, судить по одежке, и все с подвыподвертом, что человек, мол, еще покруче многих богатых и знаменитых может оказаться. Зачем?

Понимаете степень абсурда? С одной стороны, все эти ущемленные люди проклинают неких снобов, которые презирают «простого человека», с другой — никто не дискредитирует этого самого «простого человека» больше, чем они сами.

Иначе зачем пятидесятилетнего бетонщика из российской провинции уравнивать с всемирно известными актерами и воротилами бизнеса? Они, безусловно, равны в правах, равны перед базовыми законами природы и социума, равны, если хотите, перед Богом, но они не равны во всем остальном — и потому их жизни сложились по-разному. Глупо это отрицать. Но отрицают. Неужели классовая ненависть растет из банальных комплексов, из чувства собственной неполноценности?

Эти комплексы обрекают фрустрированного человека на немыслимые кульбиты. Бедолаги не только необоснованно уравнивают себя с теми, кто выше, они еще и норовят скинуть тех со своего места. По их логике обычный рабочий уже тем лучше, например, артиста или, я не знаю, основателя какой-нибудь корпорации, что у него ж еще и руки золотые, и он знает какую-то сермяжную правду. Кривляться на публику или изобретать айфон может каждый, а вот замесить песок с цементом в нужной пропорции — это особое искусство. А раз так, то за это положены возмещение ущерба в виде, допустим, особых прав. Например, права сморкаться на тротуар (зачеркнуто) быть таким грубовато-непосредственным — настоящим, собой, без всей этой наносной дури.

Симптоматично, что случай с бетонщиком из Брянска запустил невероятный флешмоб. Под лозунгом «Я/Мы Евгений» наши полные праведного гнева мужчины стали постить селфи с суровыми взорами, сжатыми губами, фото, снятые с заведомо неудачных ракурсов в подчеркнуто нескладных интерьерах. Такой, значит, месседж: я буду смотреть на тебя исподлобья на фоне ковра, а ты не смей меня не то что критиковать, а просто не выбрать, не смей желать большего, потому что я соль земли, простой, но правильный мужик, мог бы сниматься в блокбастерах, но не хочу заниматься такой ерундой, так что иди сюда, не ломайся. Страшное дело, конечно. Жуткое.

И вот зачем нам этот пролетарский бунт? Зачем нам это возвеличивание «простого человека»? Ведь ничего хорошего в такой простоте нет.



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