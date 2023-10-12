Более тысячи погибших. Как выглядит сектор Газа спустя пять дней войны

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса» и напали на Израиль. В ответ Иерусалим начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты.

Несмотря на то, что Израиль утверждает, что целится только в «террористические центры» ХАМАС, разрушаются целые районы, где живут местные жители. До пострадавших не могут добраться медики, у них заканчивается еда и вода: Израиль организовал блокаду. В регион также не поступают топливо и электроэнергия.

На кадрах, которые опубликовал МИД Палестины, видно, что после бомбежек многие районы практически стерты, в том числе один из самых престижных — Римал. Некоторые улицы полностью исчезли. Уничтожены деревья, тротуары, дома, мечети, университеты, высотные здания.

Население сектора Газа не может бежать в Израиль, а граничащий с регионом Египет ограничил поток беженцев. Минздрав анклава сообщил, что число погибших в секторе Газа от израильских ударов превысило 1300, более 6000 человек пострадали.

Как выглядит сектор Газа спустя пять дней войны — в фотогалерее «Газеты.Ru»