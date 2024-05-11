«Евровидение-2024»: скандал с Израилем, падение украинки, фавориты и фрики Участника из Нидерландов отстранили от «Евровидения-2024»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2024» проходит в шведском городе Мальме 7-11 мая. В 2022-м России запретили участвовать в шоу после начала военной операции на Украине, однако в отношении воюющего в Газе Израиля такие санкции не применили. Об участниках, фаворитах, скандалах и деталях проведения конкурса в 2024 году рассказывает «Газета.Ru».

Дата и место

В этом году 68-й конкурс песни «Евровидение» проходит на шведской «Мальме Арене» вместимостью 15,5 тыс. человек. Первый и второй полуфиналы состоялись 7 и 9 мая, а финал запланирован на 11-е. Ранее Швеция уже шесть раз принимала у себя «Евровидение», конкретно город Мальме — дважды (в 1992 и 2013 годах).

Год назад страной-хозяйкой конкурса была Великобритания — там победа досталась шведской певице марокканского происхождения Loreen с песней «Tattoo». В 2012 году она уже выигрывала «Евровидение» с хитом «Euphoria».

Где и когда смотреть

Финал «Евровидения» начнется в 22:00 по московскому времени. В России не будет официальных трансляций конкурса, но их можно посмотреть на официальном YouTube-канале Европейского вещательного союза (EBU). Проголосовать за понравившегося конкурсанта из России не получится: это право есть только у зрителей из стран-участниц.

Участники и ведущие

Ведущими «Евровидения-2024» стали голливудская актриса шведского происхождения Малин Акерман («Миллиарды», «Хранители») и известная телеведущая Петра Меде. За победу в конкурсе изначально боролись 37 стран, включая Люксембург, который не участвовал с 1993 года. Румыния в этом году покинула ряды участников из-за финансовых трудностей — местный вещатель решил выделить ресурсы на трансляцию летних Олимпийских игр в Париже и другие более приоритетные проекты. От участия в «Евровидении-2024» также отказались Турция, Болгария, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Андорра и Монако.

Автофиналистами конкурса, помимо страны-организатора, стали государства «Большой пятерки» — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. В общей сложности в финале выступят 25 участников, включая Израиль, Украину, Сербию, Грузию и Армению. Изначально участников должно было быть 26, однако незадолго до финала дисквалификацию получил представитель Нидерландов Йост Клейн — из-за «неподобающего поведения», подробности которого не раскрываются.

Россия, как и Белоруссия, на «Евровидении-2024» не выступит — в последний раз страна участвовала в конкурсе в 2021 году, где заняла девятое место.

Фавориты

По данным сайта Eurovision World, главный претендент на победу в «Евровидении-2024» — хорват Baby Lasagna. Букмекеры оценивают его шансы в 43%. Певец выступит с зажигательным номером на авторскую шутливую песню «Rim Tim Tagi Dim» об экономической эмиграции молодых хорватов.

В тройку фаворитов также вошли швейцарец Nemo (15%) и представительница Израиля Эден Голан (20%). На победу участниц из Украины Alyona Alyona и Jerry Heil дают всего 3%. Во время генеральной репетиции перед первым полуфиналом Alyona Alyona запуталась в складках платья и упала на сцену — видео инцидента распространилось в соцсетях.

Главные фрики

Один из самых необычных номеров покажут представители Финляндии с песней «No Rules!» («Без правил!») — исполнители Windows95man и Хенри Пииспанен «вылупятся» из огромного джинсового яйца на сцене.

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Неформалка Bambie Thug представит Ирландию с песней «Doomsday Blue» («Уныние судного дня»), излучающей мрачную атмосферу и ауру черной магии.

От Швейцарии на конкурсе поет Nemo — он выступит в костюме из перьев с песней «The code», в которой соединяются рэп, оперная ария и электронная музыка.

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Эпатажные эстонцы 5MIINUST и Puuluup исполнят песню »(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» («Мы (правда) ничего не знаем о (этих) наркотиках») — несмотря на странное название композиции, выступление выглядит многообещающим.

Выделиться также решила Австралия — электронный дуэт Electric Fields исполнил песню «One Milkali» («Одна кровь») с использованием древнего языка аборигенов янкуньятъяра. Правда, в финал с композицией страна не попала.

Участие Израиля

Победительницей национального отбора Израиля стала певица Эден Голан — в России она известна благодаря шоу «Голос. Дети». Артистка принимала участие в пятом сезоне, была в команде Пелагеи и дошла до финала.

На участие в «Евровидении» Израиль заявил композицию «October Rain» («Октябрьский дождь»), в которой EBU заметил намеки на нападение ХАМАС.

«Не осталось воздуха, чтобы дышать»; «Все они были хорошими детьми, каждый из них», — говорилось в песне.

Сначала израильский вещатель Kan отказывался менять текст композиции, однако затем в переговоры вмешался президент Израиля Ицхак Герцог. Он заявил, что стране «необходимо участвовать» в конкурсе. 3 марта стало известно, что Израиль согласился пересмотреть содержание песни. Певица выступит с композицией, которую переименовали в Hurricane («Ураган»).

После начала войны в Газе многие активисты попросили отстранить Израиль от участия в конкурсе. С таким требованием среди прочих выступила представительница Франции на «Евровидении-2023» La Zarra. Однако в EBU заявили, что война Израиля с ХАМАС не повлияет на участие страны в конкурсе.

На фоне скандала Голан пропустила официальное открытие «Евровидения» 5 мая, сообщает портал Times of Israel. Согласно источнику, это мероприятие — одна из немногих возможностей для фанатов поближе познакомиться с артистами, подобное решение было принято ради безопасности израильтянки. Население Мальме — 360 тыс. человек, это третий по величине город Швеции. По некоторым данным, во время «Евровидения» там ожидаются пропалестинские акции — поэтому в город были стянуты дополнительные силы полиции.