В Израиле заявили о продолжении военной операции в Рафахе

Израильские военные продолжают ограниченную по объему и направленности операцию в Рафахе, которая является «ограниченной по объему и направленности», заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Об этом пишет ТАСС.

«Армия обороны Израиля продолжает высокоточную операцию против ХАМАС в Рафахе», — сказал Хагари.

По его словам, операция «остается ограниченной по размаху и направленности», поскольку израильские военные не заходят в густонаселенные районы.

Он отметил, что с начала операции в Рафахе ЦАХАЛ уничтожил десятки представителей палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС, заблокировал подземные туннели и изъял большое количество вооружения.

Хагари подчеркнул, что перед операциями ЦАХАЛ рекомендует мирным жителям перебраться в гуманитарные районы, чтобы не попасть «под огонь, под который их ставит ХАМАС».

Он сообщил, что накануне ЦАХАЛ доставил 200 тысяч литров топлива в сектор Газа. Также израильская армия работает над обеспечением потока гумпомощи в Рафах, добавил он.

До этого израильские военные потребовали провести эвакуацию людей из нескольких кварталов в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Представители ЦАХАЛ призвали мирное население перебраться в район Аль-Маваси, а также – к городу Хан-Юнис.

Ранее ЦАХАЛ заявил о начале операций против ХАМАС в Джабалии на севере сектора Газа.