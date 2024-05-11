ВС РФ взяли пять населенных пунктов в Харьковской области. Россия начала наступление? Подразделения войск «Север» взяли пять населенных пунктов в Харьковской области

В Минобороны РФ рассказали, что российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Ранее ведомство также сообщало об освобождении еще двух сел в этом регионе. О переходе ВС РФ к наступлению 10 мая первыми заявили российские военкоры. Эту информацию позже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что ВСУ были к этому готовы. Власти Харьковской области также утверждают, что все атаки ВС РФ были отбиты, а ситуация находится под контролем украинской армии.

Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — говорится в публикации ведомства.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева, ВС РФ «активно двигаются, тенденция очень хорошая».

«Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, как отступать», — подчеркнул Ганчев в разговоре с ТАСС.

Ранее на этой неделе Минобороны также сообщило о переходе под контроль ВС РФ еще двух населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о селах Котляровка и Кисловка.

Российское наступление

О том, что Вооруженные силы России перешли к наступательным действиям в Харьковской области, первыми 10 мая сообщили российские военные корреспонденты.

«На Харьковском направлении — громко. Есть движение. Всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ и позициям укровермахта на приграничных территориях. Били ощутимо сильнее, чем обычно», — написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Корреспондент Евгений Поддубный также отметил, что утром 10 мая по объектам в Харьковской области была нанесена серия ударов. Целью ВС РФ были пункты временной дислокации ВСУ и пункты размещения военной техники.

Telegram-канал проекта WarGonzo также сообщил об увеличении артиллерийской активности российских войск:

«Ее вполне можно принять за артподготовку для дальнейших более активных штурмовых действий на Харьковском направлении. Возможно, это начало перехода из активной обороны к дальнейшему продвижению».

По данным Telegram-канала «Военное дело», ВС РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Однако в Минобороны России эту информацию официально не подтверждали.

Единственным официальным лицом, рассказавшим о ситуации в Харьковской области, стал глава региональной ВГА Виталий Ганчев. Он отметил, что бои идут на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области.

Украинская версия

Минобороны Украины при этом сообщило, что попытка прорыва границы российскими военными при поддержке бронетехники на Волчанском направлении в Харьковской области началась в пять часов утра 10 мая. Перед этим в течение суток наносились авиаудары, а с ночи усилились удары по переднему краю обороны ВСУ.

Ведомство также рассказало о продолжающихся боях «разной интенсивности». В украинском минобороны отметили, что перебросили на это направление резервы ВСУ для сдерживания российской армии.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил о том, что российские подразделения начали наступление в Харьковской области. При этом, как почеркнул Зеленский, украинская армия была к этому готова.

«В 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой», — рассказал президент Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона сообщил, что ВС РФ наступают в сторону Харьковского и Чугуевского районов на Волчанском направлении, однако угрозы для Харькова пока нет.

«Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты, потери территорий не допущено», — утверждал Синегубов.

11 мая глава ОВА также заявил, что в населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, которые и так находились в «серой зоне», продолжаются тяжелые бои. При этом Синегубов утверждает, что ситуация находится под контролем ВСУ.

Эвакуация населения

На фоне сообщений о наступлении ВС РФ украинские власти начали эвакуировать жителей Волчанска в Харьковской области. Из города вывезли всех детей, сообщило агентство «РБК Украина» со ссылкой на главу Волчанской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

11 мая Синегубов сообщил, что из приграничной зоны в Харьковской области вывезли 1775 человек:

«1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 — из Харьковского, 12 — из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами».

Глава Харьковской ВГА Ганчев призвал людей, проживающих в зоне активных боевых действий в Харьковской области, оставаться в укрытиях.

«Мы всем жителям, которые проживают в зоне активных боевых действий, рекомендуем оставаться в укрытиях. Но многие все равно выезжают, это понятное решение. Люди хотят максимально отдалиться от опасных зон», — отметил Ганчев.