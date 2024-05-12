В Москве школьница упала в вентшахту недостроенной больницы во время фотосессии

В Москве 15-летняя школьница упала в вентиляционную шахту в здании недостроенной больницы во время фотосессии. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в недостроенном здании по улице Давыдковская. Группа подростков пробралась на строительный объект. Дети поднялись на 11-й этаж, чтобы сделать несколько снимков.

В какой-то момент 15-летняя школьница сорвалась с высоты и упала в вентиляционную шахту. Спасти пострадавшую не удалось, возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Куйбышеве Новосибирской области помощь спасателей потребовалась ребенку, который провалился в подвал во время игр в заброшенном доме. Восьмилетний мальчик пробрался в постройку и упал в подвал глубиной около двух метров. Выбраться из ловушки самостоятельно школьник не смог, на место были вызваны экстренные службы. Пострадавшего достали из подвала и передали бригаде скорой помощи, о характере травм, полученных ребенком, не сообщается.

Ранее в Якутии двух пропавших детей нашли в заброшенном здании.