Новый состав правительства внесен в Госдуму. Кто сохранит посты? Белоусов и Абрамченко не войдут в новый состав правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов. Вместо них Мишустин выдвинул кандидатуры главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы Минтранса Валерия Савельева. Первым вице-премьером предлагается назначить курирующего промышленность Дениса Мантурова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу российского правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

На должность первого вице-премьера Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова. Пост главы Минпромторга он покинет.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня [стоит] во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях <...> способно стать мощным драйвером развития экономики», — заявил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков.

В правительстве также появится профильный вице-премьер по транспорту. На этот пост предлагается кандидатура Виталия Савельева, до этого возглавлявшего Минтранс. По словам Белякова, Савельев досконально знает отрасль и обладает необходимым опытом для решения задач, касающихся развития транспорта и реализации крупных проектов в этой сфере.

Должности вице-премьеров в кабмине оставят Виктория Абрамченко, курировавшая Минсельхоз и Минприроды, и Андрей Белоусов. Они перейдут на другую работу, сообщила пресс-служба кабмина. Абрамченко на посту должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. А Александр Новак в связи с уходом Белоусова, помимо сферы энергетики, также будет курировать экономический блок и заниматься вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.

«Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов», — отметили в пресс-службе главы кабмина.

Дмитрий Григоренко, в чем ведении находились финансовая и контрольно-надзорная сфера, продолжит работу в должности вице-премьера. Мишустин также предложил передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.

Под кураторство вице-премьера Дмитрия Чернышенко перейдет также Минпросвещения и Росмолодежь. Вице-премьер Татьяна Голикова, кроме Минздрава, Минутруда и Минкультуры, также будет координировать работу Федерального агентства по делам национальностей.

Должности вице-премьеров в новом составе правительства сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Новые кандидатуры министров

На должность министра промышленности и торговли, которую покинет Денис Мантуров, предлагается назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Он, как отметил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, ранее уже работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

На пост министра транспорта предлагается кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. Глава региона в 2012–2018 годах возглавлял Росавтодор.

Кандидатом в министры энергетики стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На должность министра спорта Мишустин выдвинул главу Хабаровского края Михаила Дегтярева. На пост нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая до этого занимала пост замруководителя ведомства.

Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры), как предполагается, сохранят свои посты в новом составе правительства.

Министры силового и внешнеполитического блока

Согласно конституции, глав ведомств, которые входят в силовой и внешнеполитический блок, президент России Владимир Путин должен утвердить после консультаций с Советом Федерации, пишет РБК. Речь идет о министрах обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции и иностранных дел.

Их кандидатуры пока не внесены на рассмотрение. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее сообщила, что это может произойти до 15 мая:

«Полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией».