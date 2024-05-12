В Госдуме объяснили, чем грозит Франции отправка войск на Украину

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что решение об отправке войск на Украину сильно ударит по политической репутации Франции. Об этом пишет РИА Новости.

«Принятие милитаристского решения об отправке войск на Украину станет огромным ударом по политической репутации Франции», — сказал Шеремет.

При таком сценарии французы возненавидят «славолюбивого» президента Эммануэля Макрона и «снесут» его, но «осадочек останется», отметил парламентарий.

Создается впечатление, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский — выходцы из» одного нацистского квартала», добавил политик.

11 мая Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Французский лидер напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее МИД РФ предупредил о последствиях участия французских военных в конфликте на Украине.