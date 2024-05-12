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В небе над Белгородской областью уничтожены две ракеты «Точка-У»

МО РФ: ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

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РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две оперативно-тактические ракеты (ОПР) «Точка-У» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, были уничтожены шесть украинских беспилотников над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.

Минобороны РФ сообщало, что 11 мая была пресечена попытка украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» (Vampire).

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Также губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в Воронежской области объявлялась угроза атаки беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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