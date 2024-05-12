В Совете Федерации назвали «посиделками» переговоры в Швейцарии без участия России

Швейцарская конференция по мирному урегулированию ситуации на Украине без участия России является фикцией, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на «некую посиделку», которая пройдет в июне в Швейцарии, более половины «потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет – то без энтузиазма».

«Какие могут быть конференции по Украине без России? Даже если нас пригласят, мы не поедем. О чем говорить? Это все фикция», — отметил сенатор.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии не увидели смысла в конференции по Украине в Швейцарии без России.