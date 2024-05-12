«Евровидение-2024» выиграла Швейцария. Украина на третьем месте

Nemo из Швейцарии в финале международного конкурса песни «Евровидение», 11 мая 2024 года

«Евровидение-2024» выиграла Швейцария в лице рэпера Nemo с песней The Code. Второе место заняла Хорватия, а на третьем оказалась Украина. Финал конкурса в Мальме сопровождался антиизраильскими протестами с участием Греты Тунберг. Мария Захарова уже заявила, что «Евровидение» превзошло «любую оргию и шабаш».

Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo — швейцарский певец Немо Меттлер — с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. Вторым стал хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim — 547 баллов. На третьем месте Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

24-летний рэпер Nemo выиграл конкурс с песней The Code, в которой соединяются рэп, оперная ария и электронная музыка.

Песня рассказывает о пути Nemo к самопознанию как небинарной личности.

«Я надеюсь, что этот конкурс и его участники смогут оправдать свои обещания и продолжат выступать за мир и достоинство каждого человека на Земле», — сказал Nemo со сцены, получая главную награду – стеклянный микрофон, который он потом разбил, но получил от организаторов новый.

Одна из фавориток финала, 20-летняя израильская певица Иден Голан заняла пятое место, несмотря на призывы пропалестинских активистов бойкотировать ее страну.

close 100% Певица Eden Golan из Израиля в финале международного конкурса песни «Евровидение», 11 мая 2024 года Leonhard Foeger/Reuters

Перед финалом в субботу в центре Мальме собралось несколько тысяч протестующих. Как сообщал Reuters, они размахивали палестинскими флагами и выкрикивали «Евровидение, объединенное геноцидом» – измененный официальный слоган конкурса «Объединенные музыкой».

Протестующие также указывали на двойные стандарты Европейского вещательного союза, который запретил России участвовать в Евровидении в 2022 году после начала военной операции на Украине.

Для разгона людей полиция применила перцовый газ. Неподалеку от «Мальме Арены», где проходил финал, среди прочих пропалестинских активистов была задержана известная Грета Тунберг.

close 100% Полицейские задерживают шведскую активистку Грету Тунберг во время протеста против участия Израиля в конкурсе «Евровидение», Мальмё, Швеция, 11 мая 2024 года Johan Nilsson/TT/Reuters

Другой скандал в субботу произошел с голландским певцом Йостом Кляйном, которого дисквалифицировали прямо в день финала. На него пожаловалась в полицию участница съемочной группы после полуфинала 9 мая. В СМИ появилась информация, что у Кляйна мог быть конфликт с делегацией Израиля, однако организаторы «Евровидения» заявили, что в инциденте не участвовали никакие делегации других стран. Нидерландская сторона сообщила, что Кляйна отстранили за «угрожающий жест» в адрес оператора, которая снимала артиста без его согласия.

В России на финал музыкального конкурса оперативно отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала в Telegram видеозапись с нарезкой выступлений участников «Евровидения-2024» под музыку Игоря Корнелюка, которая звучала на «балу у сатаны» в российском сериале «Мастер и Маргарита». «Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала Захарова.