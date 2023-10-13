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Фото

Мечехвост в поисках еды и сипухи в заброшке. Лучшие фото дикой природы-2023

Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year объявило победителей

Фотография золотистого мечехвоста в водах острова Пангаталан (Филиппины) принесла французскому фотографу Лорану Бальеста титул лучшего фотографа дикой природы (второй раз за три года).

Титул лучшего молодого фотографа дикой природы достался Кармелу Бехлеру из Израиля. Он снял сипух, гнездящихся в заброшенном придорожном здании. На снимке птицы опасливо выглядывают из здания, перед ними — свет от автомобиля, снятый на долгой выдержке.

В номинации «Под водой» победил российский фотограф Михаил Коростелев. Он запечатлел самку бегемота и двух ее детенышей в озере в ЮАР. Коростелев более двух лет навещал бегемотов на этом озере, поэтому они привыкли к его лодке. На создание снимка-победителя ему потребовалось всего 20 секунд.

Всего в этом году на конкурс пришло порядка 50 тысяч работ из 90 стран.

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