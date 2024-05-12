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Школьница упала с крыши девятиэтажки в Нижнем Новгороде

Mash: в Нижнем Новгороде прохожие нашли школьницу под окнами девятиэтажки

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Нижнем Новгороде девочка упала с крыши девятиэтажного дома, ребенка нашли прохожие. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел во дворах многоэтажек по улице Есенина, местные жители заметили на крыше девятиэтажного дома ребенка. Спустя некоторое время прохожие нашли девочку под окнами, очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшую медики не смогли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Омске полиция устанавливает обстоятельства падения из окна шестилетней девочки. Ребенка на газоне под окнами дома нашла мать, девочка выпала из окна на 13-м этаже. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами. Выяснилось, что родители уложили детей спать и вышли на улицу, чтобы поднять в квартиру оставленные у подъезда велосипеды. Вернувшись, они поняли, что ребенка дома нет.

Ранее в Калининградской области ребенок попал в реанимацию после падения из окна четвертого этажа.

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