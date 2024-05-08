Как выжить в этом бесконечном маябре

Слава создателю, что есть социальные сети. Они помогают не сойти с ума, когда во время майского снегопада хочется просто выть от бессилия: «ыыыыы» — примерно так, и обращать куда-то к небу (а куда ж еще обратиться-то, непонятно) короткие и бессмысленные возгласы. В такой безвыходной ситуации даже нецензурные слова и выражения не помогают, зато неплохо помогает телефон: в нем обнаруживаются такие же страдальцы, как ты, которые иногда еще и смешно шутят про маябрь и все такое. Только чувство юмора и спасает в такие темные времена, потому что сделать с этим царством севера ничего невозможно.

У природы же, как известно, нет плохой погоды, но извините, всему есть предел. Это в ноябре можно, уютно поежившись, достать из шкафа мягкий свитер, надеть подзабытый за лето пуховик или даже новое шерстяное пальто, высокие кожаные ботинки на толстой подошве, яркий шарф, и, кутаясь во все это, бодро дышать первым морозным воздухом, с удовольствием осматривая свое отражение в витринах по дороге на работу.

В мае все это не приносит никакой радости. Игра «убери пуховик — достань пуховик» изрядно надоела: с апреля я его уже два раза заталкивала на плечиках в шкаф «на зиму», и сейчас он каждый раз предательски высовывает из шкафа свой черный блестящий рукав и, кажется, даже смеется, гад, над моей наивностью. Все свитера осточертели за шесть месяцев так, что я просто выдергиваю их с полки, не рассматривая, — лишь бы только мне не было холодно. Ботинки эти же самые теплые на толстой подошве злят меня своей тяжестью и шнурками. Даже блестящие серебристые боты-челси, проходящие у меня под кодовым названием «Филипп Киркоров», больше не радуют глаз и душу. В общем, караул устал, как говорится, пожалуйста, подайте мне весну срочно и немедленно, никаких сил держаться больше нет. Две недели всего в мае осталось, имейте же совесть!

Каждое утро и каждый вечер и еще иногда пару раз в течение дня я открываю прогноз погоды в надежде увидеть хоть какие-то намеки на весну. Вот буквально вчера на горизонте забрезжили +17℃ дней через десять, но перспектива эта пока кажется абсолютно нереальной, сколько раз нас обманывали эти синоптики, известные и неизвестные — никому нельзя верить, это знает каждый.

Разные рецепты из серии «как согреться в холода» вызывают только раздражение. Все эти — примите теплую ванну, закутайтесь в любимый плед, зажгите свечи, наслаждайтесь моментом, — все эти хюгге-шмугге, которые весьма неплохо заходят в начале холодного сезона, в конце весны уже никого не могут утешить. Дайте мне зеленых листьев наконец, а не каких-то чахлых почек! Цветущих фруктовых деревьев хочу, так, чтобы нормально цвели, шапкой, а не по пять цветочков, прорвавшихся сквозь вьюгу. Про сирень я уже вообще молчу: судя по состоянию кустов возле моего дома, шансы выпускников 2024 года на романтические фотосессии в день последнего звонка стремятся к нулю — в Петербурге уж точно. На днях увидела один одуванчик — чуть не прослезилась, но это было еще до снежной бури…

Настроение от этой вечной зимы довольно тухлое. Вроде бы и понятно, что сделать с этим ничего невозможно, а значит, и страдать довольно глупо, но как утром в окно посмотрю, потом в телефон, просто руки опускаются.

Еще и Алиса бесит: спросишь ее про погоду — ни за что не сообщит про направление и скорость ветра, а ведь от этого так много зависит, особенно у нас. Приходится уточнять, переспрашивать: «А ветер какой? А дождь будет?» — хотя тоже смешно. Чем она меня может утешить? Да ничем.

Как только появляется хоть какой-то просвет в тучах и выглядывает солнце, сограждане моментально раздеваются даже при температуре воздуха чуть выше нуля: за последние пару дней видела несколько мужчин и женщин в футболках и босоножках. Шли они из/или в ближайший подвал-магазин. Ноги, руки и носы у них были довольно красными от холода — наверное, они не так одержимы прогнозами погоды, как я, у них явно есть дела поважнее, например, собственные методы борьбы со стужей и ритуалы приближения весны. Я не такая смелая и завтра все-таки в третий раз за весну расконсервирую пуховик и убирать уже не буду — пусть висит и отпугивает зиму. Короче, если в обозримом будущем лето все-таки настанет, знайте, что и мой вклад в этой радости тоже есть.

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