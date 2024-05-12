Брянский губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников над регионом

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брасовским и Навлинским районами Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил глава Брянской области.

11 мая министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также Минобороны сообщало, что группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Patriot на боевой позиции.

Ранее в Донецке пострадала женщина в результате атаки беспилотника.