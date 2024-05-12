В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие», — посоветовал Гладков.

До этого в ночь на 12 мая в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотников.

11 мая Гладков сообщал о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района.

Предварительно, пострадали 28 взрослых и один ребенок. В результате атаки повреждены 4 крыши жилых домов. Различные повреждения получили 49 квартир и 4 коммерческих объекта.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.