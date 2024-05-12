Украинские власти совершили глупый поступок, атакуя приграничные регионы России ракетами и беспилотниками, у России поэтому теперь есть «прекрасное обоснование» наступления в Харьковской области. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«(Украинский лидер Владимир. – Прим. ред.) Зеленский и (глава ГУР МО Украины Кирилл. – Прим. ред.) Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов. — Прим. ред.) совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть прекрасное обоснование нового наступления на Харьковскую область», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, Вооруженным силам Украины (ВСУ) было крайне важно, чтобы на Харьковском направлении сохранялось спокойствие, поскольку Киеву в таком случае необходимы резервы в этом районе.

Меркурис добавил, что украинской стороне нужно «смириться» с развитием событий.

12 мая экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Вооруженные силы России за один день взяли под контроль 30 квадратных километров территории Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в 2023 году разминировали там часть местности.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья. Они находятся на севере региона.

Ранее глава ДНР рассказал, какие города нужно взять под контроль на Украине.