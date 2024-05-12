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В Белгородской области сообщили, сколько квартир повреждено при обстреле в субботу

Гладков: более 300 квартир пострадали при обстреле Белгорода в субботу

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что более 300 квартир в 85 многоквартирных домах были повреждены в результате массированного обстрела Белгорода в субботу. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что также были повреждены четыре индивидуальных жилых строения и 14 коммерческих зданий. Кроме того, повреждения получили несколько социальных объектов, включая объекты здравоохранения.

«Самые тяжелые последствия – это спортивный комплекс «Сирень», но восстановительные работы максимально быстро уже начнем, все для этого есть: специалисты, опыт, средства», — добавил Гладков.

До этого Гладков заявлял о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ города Белгорода и Белгородского района. Предварительно, ранения получили 28 взрослых и один ребенок. Повреждения получили городская больница №2, детская областная клиническая больница, спортивный центр и средняя школа №41. Кроме того, от прямого попадания снарядов загорелись 6 автомобилей.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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