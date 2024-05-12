Трамп предрек США большую беду в случае переизбрания Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам грозит беда, если нынешний американский лидер Джо Байден одержит победу на ноябрьских выборах. Об этом пишет ТАСС.

«В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживет еще четырех лет [президентства] продажного Джо Байдена», — сказал представитель Республиканской партии на митинге в штате Нью-Джерси, где собрались, по оценке американской прессы, 80-100 тысяч человек.

Трамп назвал своего соперника коррумпированным и некомпетентным. Он предупредил, что политика действующего главы Белого дома приведет США к «большой беде» и риску быть втянутыми в третью мировую войну.

До этого Трамп заявил, что после победы на предстоящих президентских выборах закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. Также политик пообещал отправить нелегалов, которых он назвал «союзниками» Байдена, «домой — туда, где им самое место».

Выборы президента США пройдут в начале ноября. По одному из недавних опросов, Байден и Трамп идут сейчас почти вровень: их поддерживают 39% и 37% избирателей соответственно. Беспартийный кандидат Роберт Кеннеди-младший набирает 13%, Джилл Стайн от партии зеленых — 3%, Корнел Уэст от Народной партии — 2%.

Ранее Трамп назвал администрацию Байдена «гестапо».