Над Россией ночью сбили более 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1272-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1272-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 23 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. ФСБ заявила о предотвращенной попытке взорвать Крымский мост. Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, которая начнется в 20:15 мск. Глава Белого дома подчеркнул, что украинский президент может «почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет».
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:56

В пригороде Одессы произошел «мощный пожар» на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

К тушению возгорания привлекался пожарный поезд.

8:54

❗️Украина все равно должна готовиться к войне с Россией, даже если между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

Александр Сырский

Valentyn Ogirenko/Reuters
8:48

Детонация военного пикапа в Киеве произошла при приближении владельца к автомобилю, сообщила местная полиция.

Собственник транспортного средства получил незначительные травмы и от госпитализации отказался, отметили в ведомстве.

8:34

Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации поразили живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщило Минобороны РФ.

8:31

В Киеве взорвали военный пикап, пишет «Страна.ua». Инцидент случился в жилом массиве Виноградарь.

По предварительной информации, пострадавших нет.

kievinfo_kyiv/Telegram
8:28

В Рязанской и Тамбовской областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в приложении МЧС России.

8:23

🔴Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

8:17

В Одессе ночью произошел масштабный пожар после «прилета», сообщило украинское издание «Страна.ua».

8:16

В Липецке и нескольких муниципальных районах области объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

8:11

❗️ Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.

«Зеленский может завершить войну с Россией почти мгновенно, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в соцсети Truth Social.

8:09

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры начнутся в 20:15 мск.

8:07

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

8:05

⚡️ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста.

По информации ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

8:03

🔴Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, по два — над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1272-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

