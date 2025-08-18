Над Россией ночью сбили более 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1272-й

В пригороде Одессы произошел «мощный пожар» на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
К тушению возгорания привлекался пожарный поезд.
❗️Украина все равно должна готовиться к войне с Россией, даже если между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».
Александр СырскийValentyn Ogirenko/Reuters
Детонация военного пикапа в Киеве произошла при приближении владельца к автомобилю, сообщила местная полиция.
Собственник транспортного средства получил незначительные травмы и от госпитализации отказался, отметили в ведомстве.
Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации поразили живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщило Минобороны РФ.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В Рязанской и Тамбовской областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в приложении МЧС России.
🔴Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник.
В Липецке и нескольких муниципальных районах области объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
❗️ Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
«Зеленский может завершить войну с Россией почти мгновенно, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в соцсети Truth Social.
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры начнутся в 20:15 мск.
Расчет РСЗО БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
⚡️ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста.
По информации ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.
🔴Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, по два — над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.