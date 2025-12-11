На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России стартовал новый сезон онлайн-проекта «ПредприниМама»

Минэкономразвития РФ запустило новый сезон проекта о бизнесе для мам
true
true
true
close
MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития России и технологическая компания Авито запустили новый сезон образовательной онлайн-программы «ПредприниМама». Бесплатный проект создан специально для мам с несовершеннолетними детьми или находящихся в отпуске по уходу за ребенком, желающих начать или развить собственное дело, сообщили создатели.

Уточняется, что обучение проходит онлайн, что позволяет участницам совмещать его с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам активен до конца февраля 2026 года.

Образовательная программа построена по принципу «от идеи к первому заказу». В ходе проекта женщины получают системные знания об основах предпринимательства, а также практические навыки для запуска бизнеса. Все выпускницы, успешно завершившие обучение, получат сертификат. Также после прохождения базового курса участницы смогут углубить знания в наиболее востребованных направлениях.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила, что онлайн-трек «ПредприниМама» уже стал точкой роста для женщин, которые задумываются о собственном деле.

Илюшникова добавила, что проект фактически выполняет роль предакселератора программы «Мама-предприниматель» — женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам.

«Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы. Чтобы обучение было максимально полезным, мы встретимся офлайн в нескольких регионах России», — отметил управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

По данным Авито Услуг, за год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%. При этом профессиональные интересы женщин меняются. По-прежнему популярны сферы красоты и образования, но теперь все больше женщин выбирают цифровую экономику и творческие профессии. Быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

Подать заявку для участия в проекте «ПредприниМама» россиянки из всех регионов страны могут на его официальном сайте до 12 января 2026 года.

