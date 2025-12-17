На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о проблемах в российской армии

Путин: проблемы в армии еще остаются, но ВС РФ с началом СВО стали другими
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Проблемы в армии еще остаются, однако Вооруженные силы РФ с началом проведения спецоперации стали другими. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, пишет РИА Новости.

«Да, у нас еще много в этой сфере вопросов и проблем. Я вижу здесь в зале людей, которые приехали сюда прямо с фронта, с передовой, с линии боевого соприкосновения. Вот они здесь сидят, я их вижу. И они знают, что проблем еще очень много в армии. Они каждый день с этим сталкиваются. И все-таки наши Вооруженные силы стали совершенно другими. Совершенно другими», — сказал глава государства.

По его словам, за время проведения СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета.

Также на заседании президент заявил, что Россия начала СВО только после того, как стало ясно, что собеседники на Западе и на Украине обманывают Москву.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима».

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».

