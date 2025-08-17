«Засада» для Зеленского: Трамп поддержал передачу Донбасса России

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже, Аляска, США, 15 августа 2025 года

Fox News утверждает, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома.

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о передаче России полного контроля над Донбассом, передает Fox News со ссылкой на европейского дипломата.

«Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной», — говорится в сообщении телеканала.

Накануне аналогичную информацию опубликовала газета The New York Times. Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре», если президент Украины Владимир Зеленский согласится передать России «остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками», пишет издание.

По словам источников NYT, глава Белого дома выступает за такой вариант урегулирования конфликта вместо попыток добиться временного прекращения огня.

Список требований Москвы

Тем временем агентство Reuters узнало конкретные требования Москвы. 17 августа издание со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными, опубликовало перечень условий, которые выдвинул российский лидер на переговорах с американским коллегой на Аляске.

«В соответствии с предложенной Россией сделкой Киев полностью выведет войска из восточных Донецкой и Луганской областей [ДНР и ЛНР] в обмен на обещание России заморозить линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья», — говорится в материале.

«Россия будет готова вернуть «сравнительно небольшие участки украинских земель, которые она заняла на севере Сумской и северо-востоке Харьковской областей», выяснило агентство.

По информации Reuters, Путин также стремится, как минимум, к формальному признанию суверенитета России над Крымом . Кроме того, он ожидает отмены хотя бы части санкций против страны.

«Украине также будет запрещено вступать в военный альянс НАТО, хотя Путин, похоже, готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности», — продолжило агентство.

Трамп выдвигал идею о гарантиях безопасности по образцу статьи 5 Устава НАТО (подразумевается принцип коллективной безопасности, когда при нападении на одну страну НАТО другие члены альянса обязаны оказать ей поддержку). При этом Украина не войдет в состав альянса. Источники Reuters уточнили, что пока нет ясности, как это будет реализовано на практике.

Россия также потребовала предоставить русскому языку официальный статус «в некоторых частях Украины или по всей ее территории» и разрешить свободную деятельность православной церкви.

При этом Москва исключила прекращение огня до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта.

«Некоторые из требований будут представлять для руководства Украины огромные трудности», — добавило агентство.

«Засада» для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа вместе с европейскими лидерами отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом возможное урегулирование военного конфликта.

Британский телеканал Sky News подчеркнул, что Зеленский осознает риск снова попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома, но «вынужден играть роль добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию».

«Не будет ни красной дорожки, ни торжественного показа, ни аплодисментов <…> Если к Путину он [Трамп] относится с явным почтением, то к Зеленскому — с презрением. Это сильно осложняет положение украинца», — говорится в публикации.

По данным Reuters, американский президент уже оказывает давление на Украину. В публикации подчеркивается, что Вашингтон намерен добиться от Киева подписания соглашения о прекращении боевых действий. Планируется, что стороны также обсудят конкретные параметры гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США и «коалиции желающих».

22 августа Трамп планирует провести трехстороннюю встречу — с президентами России и Украины, сообщают Axios и CNN. Глава Белого дома приступит к работе по организации саммита, если переговоры с Зеленским в Вашингтоне пройдут успешно.

В феврале переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме закончились публичной ссорой. Предполагалось, что они заключат сделку по редкоземельным металлам. Но на брифинге американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и раскритиковал отказ Зеленского от прекращения огня. После брифинга президент Украины досрочно покинул Белый дом.