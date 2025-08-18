«Нет тузов в рукаве». С чем Зеленский едет на встречу с Трампом

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется сегодня вечером (по московскому времени) в Вашингтоне. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок оценил, с какими результатами подходят вооруженные силы России и Украины к этому рубежу и каковыми возможными козырями располагает глава Украины на предстоящих переговорах.

Еще 28 февраля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время ставшей уже знаменитой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома сказал: «У вас нет козырей в переговорах с нами, и прямо сейчас у вас начинаются проблемы».

Никаких тузов в рукаве у Владимира Зеленского с того памятного саммита так и не появилось, а общее военно-политическое положение Украины за последнее время существенно ухудшилось.

Положение ВСУ

ВСУ еще способны наносить удары беспилотными летательными аппаратами удары по объектам на территории России и осуществлять контратаки. Но на действия оперативного и оперативно-стратегического характера, которые могли бы радикально изменить обстановку на фронтах в пользу Киева, эта армия и в настоящее время не способна, и не будет обладать подобными возможностями и в ближайшее время.

Для осуществления контрударов и наступательных операций нужен, во-первых, качественно иной боевой и численный состав ВСУ (в разы больший), а во-вторых, требуются миллионы тонн запасов материальных средств. В расчетно-снабженческих единицах это выглядело бы примерно так: боекомплектов – 10-15, заправок топлива – не менее 20, сутодач продовольствия (сутодача — расчетно-снабженческая единица в системе продовольственного обеспечения войск, количество продовольствия, положенное по установленным нормам для питания одного человека в сутки — «Газета.Ru») – 20-25. Ни первого, ни второго у Киева сейчас нет.

Оставаясь на позициях реализма, следует отметить, что ВСУ на данный момент не потеряли боеспособности. Фактов обрушения фронта, неорганизованного отхода и массовой сдачи в плен на данный момент не наблюдается.

Но продолжение вооруженной борьбы в том же формате не приведет украинскую армию и руководство в Киеве к каким-либо ощутимым военно-политическим результатам. И этот факт становится очевидным даже для самых упертых «профессиональных украинцев».

Положение российской армии

В свою очередь, российская армия с каждым днем наращивает интенсивность ударов по военным объектам на территории Украины (недалек тот день, когда в налетах будет принимать участие 1000 и более БЛА ежесуточно). Части и соединения ВС РФ неуклонно продвигаются вперед, давно ведя боевые действия на территории Днепропетровской и Сумской областей.

Ежесуточные темпы наступления, может быть, не так уж и велики, но Вооруженные силы России, подобно катку или дробильному комплексу, неумолимо утюжат и переламывают живую силу и технику противника.

Поскольку эти тенденции за последнее время только усиливаются, то не исключено, что самые большие проблемы украинскую армию будут ожидать (если боевые действия продолжатся еще хотя бы полгода) в плане комплектования личным составом. Не исключено, что в ВСУ просто некого будет ставить под ружье в связи с полным исчерпанием мобилизационного ресурса. И подобные перспективы для Украины более чем реальны. Иными словами, демографическому потенциалу государства может быть нанесен просто невосполнимый ущерб.



Что касается одного из самых щекотливых вопросов — возможного размена территорий, то ранее Владимир Зеленский в преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

В ответ на подобные демарши президента Украины Дональд Трамп заявил: «Меня немного задело то, что Зеленский говорит: «Ну, мне нужно получить конституционное одобрение». То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение».

Каким образом будет выглядеть размен территорий (несмотря на все имеющиеся на этот момент времени утечки информации), говорить пока преждевременно. Вполне возможно, что Дональд Трамп и Владимир Путин по этому вопросу уже пришли к консенсусу. Нельзя исключать, что сегодня вечером (по московскому времени) президенту Зеленскому будет сделано предложение, от которого он не сможет отказаться.

Во всяком случае, козырей у главы Украины действительно нет (захваченная ВСУ часть Курской области и та утрачена в боях). А позиция любого политика должна находиться в точном соответствии с его военно-экономическим потенциалом. Нет потенциала – нет и позиции. Тем более на встрече с президентом Соединенных Штатов, пытаясь выпросить поддержку — деньги и вооружения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).