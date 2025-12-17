«Австралийские герои»: как российские иммигранты пытались остановить террористов в Сиднее

Власти Австралии назвали национальными героями иммигрантов из России Бориса и Софию Гурман, а также выходца из СССР Ройвена Моррисона, которые пытались остановить террористов в Сиднее. Гурманы первыми отреагировали на угрозу и попытались обезвредить одного из нападавших, когда тот выходил из машины. Моррисон же отвлекал террориста, чем выиграл время и отвел нападавшего от людей. Все трое погибли.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал национальными героями иммигрантов из России Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Ройвена Моррисона, которые пытались остановить террористов, открывших стрельбу на пляже Бонди в Сиднее. Его заявление опубликовал телеканал Sky News Australia.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман, которые попытались остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины. Это привело к гибели этой пары. Ройвен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это (теракт. — «Газета.Ru»), и также был застрелен террористами. Это австралийские герои», — подчеркнул Албаниз.

Стрельба на пляже Бонди в Сиднее произошла 14 декабря во время празднования Хануки. В тот момент на мероприятии находилось около двух тысяч членов еврейской общины. Двое мужчин — 50-летний Саджид Акрам и его 24-летний сын Навид — подъехали к пляжу Бонди на автомобиле, перешли по пешеходному мосту и открыли огонь.

В результате нападения погибли 15 человек, включая одного из нападавших. Еще 38 человек, в том числе несколько полицейских, пострадали. Позже в автомобиле нападавших обнаружили флаги с символикой «Исламского государства» (организация запрещена в России) и самодельные взрывные устройства. Власти Австралии квалифицировали нападение как теракт.

Что известно о Борисе и Софии Гурман?

Издание Sydney Morning Herald рассказало, что Борис и София Гурман шли по улице Кэмпбелл-Парад, когда увидели террористов и попытались обезвредить одного из их.

Этот момент попал на видео с регистратора проезжающего мимо автомобиля. На кадрах было запечатлено, как Борис вступает с борьбу с Саджидом Акрамом, когда тот только вышел из автомобиля. Мужчине удалось повалить нападавшего на землю и вырвать у того из рук длинноствольный пистолет.

«Пожилой мужчина на обочине дороги не убежал — вместо этого он бросился прямо навстречу опасности, изо всех сил пытаясь вырвать оружие и сражаясь насмерть»,

— рассказала владелица регистратора Дженни.

София Гурман все это время находилась рядом и пыталась помочь мужу. Акрам позже вытащил другое оружие и расстрелял супругов с близкого растояния. Перед смертью пара успела обняться.

Механик на пенсии Борис Гурман и его супруга София, работавшая на австралийской почте, стали первыми жертвами террористов, открывших стрельбу на пляже Бонди. Пара прожила в браке 34 года и в 2026-м должна была отметить 35-ю годовщину свадьбы. Софии на момент смерти был 61 год, Борису — 69.

Что известно о Ройвене Моррисоне?

Еще одним человеком, пытавшимся остановить нападавших, стал 62-летний выходец из СССР Ройвен Моррисон. В день теракта он пришел на пляж Бонди вместе со своей женой, с которой познакомился тут же много лет назад, чтобы отпраздновать Хануку. Камера запечатлела, как безоружный Моррисон пытался отвлечь одного из террористов: мужчина кричал на него и кидал в нападавшего в него камни. Вскоре после этого он был застрелен.

«Мои друзья, которые прятали детей под собой [в момент стрельбы], говорили мне: «Твой папа спас нас», потому что он отогнал стрелявшего от людей и тем самым выиграл время», — рассказала Sydney Morning Herald дочь Моррисона Шейна.

Она добавила, что ее отец погиб, защищая тех, кого любил больше всего.